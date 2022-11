Snapdragon 8 Gen 2 - data premiery, specyfikacja, telefony [09.11.2022]

Nie możesz się doczekać prezentacji najnowszych procesorów od firmy Qualcomm? Oto wszystko co wiemy o nadchodzącym flagowcu z serii Snapdragon.

Spis treści

Już niedługo spodziewamy się ujawnienia przez Qualcomm nowych flagowych procesorów z serii Snapdragon 8. Coroczna konferencja Snapdragon Summit odbędzie się na dniach, jednak już przed nią poznaliśmy garść informacji o nadchodzącym procesorze firmy - w tym pierwsze wieści o wynikach benchmarków.

W tym artykule sprawdzamy, czego możemy spodziewać się po nadchodzącym procesorze, a także w jakich telefonach go zobaczymy. Oto najświeższe informacje na temat nadchodzącego CPU.

Zobacz również:

Snapdragon 8 Gen 2 - data premiery

Na swojej stronie internetowej Qualcomm potwierdził, że kolejna konferencja z serii Snapdragon Summit odbędzie się już w dniach 15-17 listopada na Hawajach.

Jest to coroczne wydarzenie, podczas którego Qualcomm prezentuje swoje najnowsze flagowe procesory i nowe rozwiązania, które je napędzają. Spodziewamy się, że tak samo będzie w tym roku. Prezentacja zapewne odbędzie się już pierwszego dnia podczas głównej konferencji.

W tym roku Snapdragon Summit odbędzie się zdecydowanie wcześniej, niż zazwyczaj - spodziewaliśmy się go raczej w grudniu. Oznacza to, że zapewne wcześniej na rynek trafią same procesory (a raczej telefony w któych będą one używane). To przyspieszenie ma zapewne związek z nadchodzącą premierą głównego rywala najnowszego Snapdragona, procesora MediaTek Dimensity 9200, który trafi do sprzedaży przez końcem 2022 roku.

Snapdragon 8 Gen 2 - dane techniczne i specyfikacja

Oczywiście na tę chwilę nie znamy jeszcze oficjalnej specyfikacji nadchodzącego Snapdragona 8 Gen 2 - oficjalna zapowiedź jeszcze się nie odbyła. Na szczęście i w tej kwestii pojawiły się już wiarodajne przecieki, dzięki którym mniej-więcej wiemy, czego należy się spodziewać po najnowszym flagowym czipie.

Jeden z najbardziej znanych leakerów technologicznych, Ice universe, jest przekonany, że najnowszy procesor będzie starał się naprawić bolączkę kilku poprzednich generacji procesorów firmy - zużycie energii.

Snapdragon 8 Gen2 (sm8550) performed very well in the initial test of energy efficiency, at least better than 888 / 8gen1 / 8 + GEN1. For Samsung S23, Exynos has no reason to continue to exist. The gap between Exynos and Snapdragon will only grow. — Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022

Kilka poprzednich wersji czipów Snapdragon nie było znanych z dobrego zarządzania energią, przez co procesory nagrzewały się i zużywały sporo cennej energii z baterii. W tym roku firma miała skupić się na przeciwdziałaniu tym problemom, co pozytywnie wpłynie na czas działania urządzeń opartych na nowej platformie, a także na ich wydajność.

Wpływ na lepsze zarządzanie energią ma mieć także inna architektura procesora, która zdziwiła wiele osób. Jak podaje inny znany leaker, Digital Chat Station na platformie Weibo, Snapdragon 8 Gen 2 ma mieć zupełnie nową konfigurację rdzeni.

Według jego informacji nowy procesor ma skorzystać z procesu 4nm od TSMC, tego samego, co Snapdragon 8+ Gen 1. Z kolei za grafikę odpowiadać będzie Adreno 740. Jednak to konfiguracja rdzeni będzie nietypowa, gdyż Qualcomm planuje skorzystać z układu 1+2+2+3, co jest zupełnie nowym pomysłem i różni się znacznie od standardowego dziś 1+3+4. Według Digital Chat Station ma to być 1 rdzeń Cortex X3, 2 x Cortex A715 (wcześniej zwany A720), 2 x Cortex A710 oraz 3 x Cortex A510.

Jest to konfiguracja nietypowa z dwóch powodów. Po pierwsze, Qualcomm korzysta z dwóch rodzajów rdzeni performance - A710 oraz A715. Zapewne chodzi tutaj o kompatybilność z aplikacjami 32-bitowymi. Nowy A715 wspiera już tylko instrukcje 64-bitowe, więc Qualcomm może w ten sposób chcieć zachować wsteczną kompatybilność. Po drugie zaś czip ten korzysta z czterech rdzeni performance i trzech rdzeni efficiency - czyli odwrotnie do tego, jak standardowo wygląda dzisiejszy czip.

Nie wiemy niestety, skąd taka decyzja firmy. Możemy się jednak domyślać, że w ten sposób stara się ona znaleźć sposób na przegrzewanie się procesorów, gdyż poprzedni układ ewidentnie nie dawał sobie rady z wystarczająco efektywnym rozprowadzaniem ciepła.

Snapdragon 8 Gen 2 - benchmarki

Udało nam się również znaleźć pierwsze benchmarki nadchodzącego procesora. Miały one miejsce w owych Samsungu Galaxy S23, wyposażonym w lekko podkręconą wersję SD 8 Gen 2, której Cortex X3 osiąga aż 3,36 GHz.

Samsung Galaxy S23 spotted on geekbench.



- Snapdragon 8 Gen 2 " Kalama "

1 × 3.36 GHz

3 × 2.02 GHz

4 × 2.80 GHz

- Adreno 740

- 8GB ram

- Android 13#Samsung #SamsungS23 #GalaxyS23 pic.twitter.com/1ITjLZr5IS — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 17, 2022

W benchmarku telefon uzyskał wynik 1524 z teście jednordzeniowym oraz 4597 w teście wielordzeniowym. Jest to wynik bardzo podobny do A15 w iPhone'ach, a także zdecydowanie lepszy niż 4282 oferowane przez SD 8+ Gen 1.

Co więcej, według informacji Digital Chat Station, GPU w nowym Snapdragonie będzie wisienką na torcie, która nie tylko bez problemu pokona największego rywala Dimensity 9200, ale nawet zdeklasuje ukłąd graficzny znany z najnowszego czipu A16 od Apple. Może się więc okazać, że będzie to prawdziwy potwór jeśli chodzi o mobilne możliwości graficzne, co bez wątpienia ucieszy graczy na całym świecie.

Snapdragon 8 Gen 2 - telefony

Oczywiście nie kupimy nigdzie samego procesora od Qualcomma - będzie on częścią nadchodzących flagowców na 2023 rok. Jako że żaden z tych telefonów nie mógł zostać zapowiedziany przed wejściem samego procesora na rynek, nie możemy być pewni, jakie urządzenia będą z niego korzystać. Mamy jednak pewne podejrzenia.

Xiaomi od dawna jest jednym z pierwszych producentów telefonów, którzy oferują telefony z najnowszym flagowcem od Qualcomma. Podobnie bez wątpienia będzie w tym roku, kiedy to na rynku zobaczymy serię Xiaomi 13.

Wiemy także, że zarówno Oneplus, jak i Oppo, przygotowują już kolejne flagowce ze Snpdragonem 8 Gen 2 w środku. OnePlus 11 Pro oraz Oppo Find X6 Pro mogą zadebiutować jeszcze w tym roku.

Największym zaskoczeniem będzie jednak Samsung S23. Firma od lat dzieliła globalny rynek na dwie części i sprzedawała swoje flagowce zarówno w wariantach z własnym procesorem Exynos, jak i CPU od Qualcomma. Jednak w tym roku po raz pierwszy tak się nie stanie - wszystkie modele S23 zostaną wyposażone w wersję z SD 8 Gen 2. To świetna wiadomość, gdyż już od kilku lat wersja z Exynosem zdecydowanie nie dorastała do pięt Snapdragonowi - a na przykład w Polsce to właśnie Exynos panował we flagowcach Samsunga.