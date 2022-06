Snapdragon 8 Gen 2 i 8 Plus Gen 1 - data premiery, specyfikacja, telefony [09.06.2022]

Prezentujemy wszystkie informacje na temat flagowych procesorów firmy Qualcomm - Snapdragona 8 Gen 1+ i nadchodzącego Snapdragona 8 Gen 2.

Spis treści

Premiera nowych procesorów firmy Qualcomm to zawsze duże wydarzenie. Nowe Snapdragony to układy, które napędzać będą flagowe smartfony producentów takich jak Samsung, Oppo, Xiaomi czy Vivo przez kolejny rok. W tym artykule zbieramy wszystkie informacje na temat najnowszych flagowych układów SoC.

Fot. Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 2

AKTUALIZACJA 09.06.2022

Leaker znany z przecieków dotyczących procesorów firmy Qualcomm, Digital Chat Station, opublikował w poście na Weibo zapowiadany układ rdzeni nowego Snapdragona 8 Gen 2. Według jego źródeł tym razem rdzenie mają być podzielone na 4 grupy. Ma to być 1 najmocniejszy rdzeń Cortex X3, dwa mocne rdzenie Cortex A720, dwa średnie rdzenie Cortex A710 i trzy wydajne rdzenie Cortex A510. Procesor ma być wykonany w litografii 4 nm od TSMC i mieć zintegrowany układ graficzny Adreno 740.

Zobacz również:

Jest to dość niezwykła architektura, gdyż obecnie procesory najczęściej korzystają z układu 1+3+4. Zapewne jest to wymuszone dużymi problemami z przegrzewaniem układów, z jakimi zmaga się Qualcomm.

Data premiery

Niedługo po premierze Snapdragona 8 Gen 1+ będziemy już oczekiwać następnego flagowca firmy - tym razem z "pełnym" numerkiem. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, Snapdragon 8 Gen 2 powinien pojawić się na rynku już pod koniec 2022 roku. Oczywiście duży wpływ na tę premierę będą miały restrykcje związane z sytuacją epidemiologiczną w Chinach. Jednakże pierwsze informacje wskazują na to, że firmie Qualcomm powinno udać się dostarczyć produkt na czas.

Snapdragon 8 Gen 2 - Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Snapdragona 8 Gen 2 nadal jest owiana tajemnicą. Wiemy jednak, że procesor znowu użyje konfiguracji rdzeni 1+3+4, tak jak w poprzednim układzie producenta. W tym przypadku będą to jednak rdzenie produkowane w nowym, 4 nm procesie technologicznych od TSMC. Ponadto, układ zostanie wyposażony w nowy modem 5G: Snapdragon X70. Możemy się także spodziewać nowego silnika neuronowego, jako że coraz więcej zadań jest przejmowanych przez funkcje związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Snapdragon 8 Gen 2 - Telefony

Nowy flagowy procesor od Qualcomma bez wątpienia zagości w wielu flagowcach na 2023 rok. Jak co roku, znajdzie się on w sztandarowych telefonach producentów takich jak Xiaomi, Oppo, Vivo, Oneplus czy realme. Dużym znakiem zapytania staje się jednak obecność Snapdragonów w nowych telefonach Samsunga. Pojawiają się plotki, że koreański producent może chcieć porzucić swojego poprzedniego dostawcę na rzecz własnych jednostek wspomaganych układami MediaTek. Oficjalnie jednak nadal nie ma żadnej informacji na ten temat.

Snapdragon 8 Gen 1+

AKTUALIZACJA 20.05.2022

Event firmy Qualcomm już za nami! W końcu dowiedzieliśmy się jak dokładnie wygląda nowy ukłąd Snapdragon 8 Plus Gen 1. Wiele informacji się potwierdziło, dowiedzieliśmy się też kilku niespodziewanych szczegółów.

Fot. Qualcomm

Zmiany w Snapdragonie 8 Plus Gen 1 będą dość znaczące w porównaniu do wersji bez plusa. Przejście na 4 nm proces od TSMC pozwoliło firmie Qualcomm zwiększenie prędkości zarówno procesora, jak i układu graficznego, o 10%. Poza tym SoC ma zużywać 15% mniej mocy, co oznacza średnio około godziny więcej użytkowania bez podłączenia do ładowarki.

Poza tym, sam układ ma działać aż o 30% wydajniej od poprzednika, jednak część z tych ulepszeń nie przełożyła się na czas działania na baterii, a na szybkość procesora. Ponadto, procesor ma być w stanie utrzymywać swoją maksymalną moc o wiele dłużej - wszystko dzięki optymalizacji pod względem mniejszego poboru mocy, która przeciwdziała przegrzewaniu się układu.

Fot. Qualcomm

Qualcomm pochwalił się też innymi funkcjami układu: nowym procesorem sztucznej inteligencji (szybszym o 20%), 5G o prędkości do 10 Gbpds, możliwościami nagrywania wideo w 8K HDR, a także wsparciem dla gier w HDR.

Według pokazanych slajdów nowe telefony ze Snapdragonem 8 Plus Gen 1 pojawią się na rynku już na początku trzeciego kwartału 2022. Naprawdę wielu producentów jest zainteresowanych tymi układami. Qualcomm wymienił tylko niektórych: Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi, and ZTE. Ciekawy jest brak Samsunga na tej liście - oczywiście nie jest ona kompletna, więc nie powinien być to znak zerwania współpracy.

Co ciekawe, zaprezentowany procesor nie ma zastąpić Snapdragon 8 Gen 1, ale raczej być ustawiony o półkę wyżej. Oznacza to, że poprzedni układ nadal będzie trafiał do nowych urządzeń, a nowy model skierowany jest do najdroższych produktów.

AKTUALIZACJA 20.05.2022

Oficjalna premiera procesorów już za kilka godzin, ale w internecie pojawiły się szczegóły dotyczące zmian w najnowszym procesorze od Qualcomm.

Według informacji, które podał zarówno leaker Shadow_Leak na twitterze, jak i Digital Chat Station na Weibo, nowa wersja procesora będzie się skupiać na lepszym wykorzystaniu energii i generowaniu mniejszej ilości ciepła. Według przecieków, szybkość układu ma wzrosnąć o około 10%. Większe zmiany dotkną zużycie energii oraz efektywności energetycznej (czyli tego, ile energii potrzeba na wykonanie jednego obliczenia): oba wskaźniki mają być o 30% lepsze w porównaniu do układu Snapdragon 8 Gen 1.

Ponadto, dowiedzieliśmy się także więcej o rdzeniach i procesie produkcyjnym, na podstawie którego został wykonany nowy układ. Qualcomm skorzystał z procesu 4nm od TSMC, który zapewnił lepszą efektywność energetyczną SoC. Układ rdzeni pozostał ten sam, jednak prędkości poszczególnych rdzeni się zwiększyły:

1 Cortex X2 3.2GHz

3 x Cortex A 710 2.75GHz

4 x Cortex A510 1.80GHz

AKTUALIZACJA 19.05.2022

Premiera nowego układu SoC firmy Qualcomm jest tuż za rogiem. Dziś, w internecie, pojawiły się informacje z portalu testującego prędkość smartfonów Geekbench. Wykonano tam test Samsunga Galaxy Z Flip 4, wyposażonego w nadchodzący układ Snapdragon 8 Gen 1+. Wyniki, które uzyskał procesor są bardzo interesujace. Wygląda na to, że następca ukłądu Snapdragon 8 Gen 1 wcale nie będzie dużo szybszy od poprzednika.

Fot. Geekbench

Nowy układ osiągnął wynik 1277 w teście jednordzeiowym i 3642 w teście wielordzeniowym. Jest to wynik o 50 punktów lepszy dla pojedynczego rdzenia, a praktycznie taki sam dla wielu rdzeniu, co wynik poprzednika.

Widzimy jednak duże różnice w innych miejscach. Po pierwsze, prędkości poszczególnych rdzeni są wyższe niż w układzie Snapdragon 8 Gen 1. Co więcej, jest to procesor produkowany w innym, bardziej rozwiniętym procesie technologicznym 4 nm od TSMC (w porównaniu do poprzednika, wykonanego na podstawie procesu 4 nm firmy Samsung).

Możemy się więc domyślać, że wszystkie te ulepszenia nie miały przyczynić się do zwiększenia prędkości układu, tylko raczej zapewnić jego zimniejszą i bardziej efektywną prace. Jak słyszeliśmy, największą bolaczką poprzednika było przegrzewanie się, co nie pozwalało na osiągnięcie pełnej prędkości. Wygląda na to, że ulepszenia technologiczne, które znalazły się w Snapdragonie 8 Gen 1+ mają odpowiedzieć właśnie na ten problem.

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Data premiery nowego flagowego procesora od Qualcomm wydaje się potwierdzać. Firma ta ogłosiła na Weibo, że już 20 maja odbędzie się prezentacja "nowego produktu". Co prawda w podanej wiadomości nie mamy jasnej informacji na temat tego, że produktem tym ma być właśnie Snapdragon 8 Gen 1+, ze względu na wsystkie poprzednie przecieki możemy się domyślać, że tak właśnie jest. Na tym samym wydarzeniu zobaczymy też zapewne nowy Snaapdragon dla telefonów ze średniej półki - Snapdragon 7 Gen 1.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

Nowe informacje dotyczące Snapdragona 8 Gen 1+ napływają bardzo szybko. Według Digital Chat Station, Qualcomm uporał się z problemami logistycznymi, które miały być odpowiedzialne za opóźnienie w dostawie nowego flagowego procesora. W związku z tym, leaker jest przekonany, że procesor zostanie jednak zaprezentowany we wcześniej planowanym terminie. Miałoby to nastąpić jeszcze w tym miesiącu, zapewne około 20 maja. Przesunięcie tej premiery może też oznacząc, że nowe smartfony z układem od Qualcomm również pojawią się na półkach sklepowych szybciej, niż wcześniej zapowiadano.

Nie mamy niestety więcej informacji dotyczących samej specyfikacji nowego układu SoC. Plotki potwierdzają, że producent miał się skupić na problemach z przegrzewaniem procesora, które trapiły układ Snadragon 8 Gen 1. Wyeliminowanie tych problemów miało pozwolić na podniesienie ogólnej wydajności układu.

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Znany leaker Yogesh Brar udostepnił na Tweeterze kilka nowych informacji dotyczących Snapdragona 8 Gen 1+. Według jego informacji, ostatnie telefony z poprzednią generacją procesorów pojawiać się będą do początku czerwca. Od tego momentu powinniśmy spodziewać się już konstrukcji z najnowszym flagowcem.

Last batch of phones with SD888 & 8 Gen 1 will rollout by early July.Snapdragon 8 Gen 1+ phones will start rolling in from next month. Can see 6-8 phones using it right now, biggest release will be Galaxy Fold 4, OnePlus Ultra, Xiaomi 12 series, X80 Pro+, Moto Frontier & more — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 10, 2022 https://platform.twitter.com/widgets.js"</a> charset="utf-8">

Ponadto, w tej samej wiadomości ujawnione zostały telefony, w których jako pierwszych możemy spodziewać się nowego układu Snapdragon. Tweet wspomina o 6-8 urządzeniach, jednak znamy nazwy tylko 5 z nich. Według przecieku będą to:

Samsung Galaxy Fold 4

OnePlus Ultra

Xiaomi 12 Ultra

vivo x80 Pro+

Motorola Frontier

Data premiery

Od 2019 roku, wraz z wypuszczeniem na rynek Snapdragona 855+, Qualcomm rozpoczął tradycję unowocześniania swojego flagowego procesora około pół roku po oryginalnej premierze. Tak samo ma być w tym roku, kiedy miejsce Snadragona 8 Gen 1 ma zająć Snapdragon 8 Gen 1+. Układ ten miał zadebiutować około czerwca 2022 roku, jednak ze względu na problemy epidemiologiczne jego premiera nieznacznie się przesunęła. Na szczęście nie będzie to duże opóźnienie i według przecieków, procesor ten powinien zostać zaprezentowany jeszcze w trzecim kwartale 2022 roku.

Snapdragon 8 Gen 1+ - Specyfikacja techniczna

Według najnowszych informacji, Snapdragon 8 Gen 1+ jest odpowiedzią na niektóre bolączki swojego poprzednika. Użytkownicy obecnego flagowca zauważają dwa główne problemy - niewystarczająco szybki układ graficzny oraz zbyt wysoka temperatura pracy układu. Model z plusem ma znaleźć rozwiązanie na te bolączki przez lepsze zarządzanie wydzielaniem ciepła, a także rozbudowanie układu graficznego. Z drugiej strony, ze względu na to, że Snapdragon 8 Gen 1+ jest raczej przeróbką, a nie zupełnie nowym modelem, układ rdzeni, a także użyte rdzenie, pozostaną zapewne te same. Dlatego właśnie możemy się spodziewać jednego dużego rdzenia Cortex-X2, trzech wydajnych rdzeni Cortex-A710 i czterech rdzeni energooszczędnych Cortex-A510.

Snapdragon 8 Gen 1+ - Telefony

Najnowsze układy Qualcomma zawsze trafiają do najbardziej wyczekiwanych flagowców roku - nie inaczej będzie ze Snapdragonem 8 Gen 1+. Jednakże ze względu na opóźnienie w produkcji może się okazać, że liczba smartfonów dostępnych z tym SoC może być trochę mniejsza, niż wcześniej zakładano. Producenci mogą być zmuszeni do użycia jego poprzednika lub do poczekania na kolejną wersję. Mimo tego układ ten w pierwszej kolejności znajdzie się zapewne w Motoroli Edge 30 Ultra - poprzedni flagowiec tego producenta, Motorola Edge 30 Pro, był pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 8 Gen 1.