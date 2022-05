Snapdragon 8 Plus Gen 1 i Snapdragon 7 Gen 1 zaprezentowane! Mocniejszy flagowiec już w drodze

Qualcomm oficjalnie zaprezentował dwa nowe procesory - flagowy Snapdragon 8 Plus Gen 1 oraz propozycję ze średniej półki - Snapdragon 7 Gen 1. Co się zmieniło i czego oczekiwać?

Spis treści

Po wielu miesiącach spekulacji i domysłów, Qualcomm oficjalnie przedstawił dziś swoje nowe procesory. Podczas zapowiedzianego kilka dni wcześniej wydarzenia, firma zaprezentowała następną jednostkę dla flagowych smartfonów, jak i SoC dla kolejnej generacji urządzeń ze średniej półki cenowej. Zmiany we flagowcu firmy były naprawdę oczekiwane.

Snapdragon 8 Plus Gen 1

Zmiany w Snapdragonie 8 Plus Gen 1 będą dość znaczące w porównaniu do wersji bez plusa. Przejście na 4 nm proces od TSMC pozwoliło firmie Qualcomm zwiększenie prędkości zarówno procesora, jak i układu graficznego, o 10%. Poza tym SoC ma zużywać 15% mniej mocy, co oznacza średnio około godziny więcej użytkowania bez podłączenia do ładowarki. Poza tym, sam układ ma działać aż o 30% wydajniej od poprzednika, jednak część z tych ulepszeń nie przełożyła się na czas działania na baterii, a na szybkość procesora. Ponadto, procesor ma być w stanie utrzymywać swoją maksymalną moc o wiele dłużej - wszystko dzięki optymalizacji pod względem mniejszego poboru mocy, która przeciwdziała przegrzewaniu się układu.

Zobacz również:

Fot. Qualcomm

Qualcomm pochwalił się też innymi funkcjami układu: nowym procesorem sztucznej inteligencji (szybszym o 20%), 5G o prędkości do 10 Gbpds, możliwościami nagrywania wideo w 8K HDR, a także wsparciem dla gier w HDR.

Snapdragon 7 Gen 1

Zdecydowanie mniej spodziewany był nowy układ Snapdragon 7 Gen 1. Jest to propozycja dla smartfonów ze średniej półki, która ma się skupić głównie na ulepszeniach dla gier mobilnych. Qualcomm zapowiedział, że nadchodzący SoC będzie aż o 20% szybszy w grach od swojego poprzednika.

Fot. Qualcomm

Poza tym układ wspiera najnowsze standardy 5G, ma wbudowany silnik sztucznej inteligencji, a także umożliwia nagrywanie filmów w 4K HDR. Gry będą na nim działały naprawdę dobrze dzięki wielu dopasowanym technologiom, takim jak wsparcie dla ekranów o zmiennej częstotliwości odświeżania, czy nowe sposoby interpolacji klatek.

Kiedy nowe flagowce?

Według pokazanych slajdów nowe telefony ze Snapdragonem 8 Plus Gen 1 pojawią się na rynku już na początku trzeciego kwartału 2022. Naprawdę wielu producentów jest zainteresowanych tymi układami. Qualcomm wymienił tylko niektórych: Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi, and ZTE. Ciekawy jest brak Samsunga na tej liście - oczywiście nie jest ona kompletna, więc nie powinien być to znak zerwania współpracy.

Z kolei Snapdragon 7 Gen 1 znajdzie się na rynku wcześniej, bo już pod koniec drugiego kwartału tego roku. Na tę chwilę tylko trzech producentów zapowiedziało jego użycie w swoich urządzeniach: Honor, Oppo oraz Xiaomi

OD AUTORA

Długo wyczekiwany, nowy flagowiec od Qualcomm już tu jest. Co dziwne, nie zastępuje on niezbyt lubianego Snapdragona 8 Gen 1, tylko raczej ma być o półkę wyżej od niego. Decyzja dziwna ze strony PR-owej, ale podjęta zapewne ze względu na możliwe większe zyski - szkoda.

Zastanawia też bardzo krótka lista chętnych na Snapdragon 7 Gen 1. Czy, poza naprawdę słabym nazewnictwie, coś odstrasza firmy od tego przedstawiciela średniej półki? Jest on podobno wykonany z procesie technologicznym od Samsunga, może się więc okazać, że będzie miał podobne problemy z przegrzewaniem co Snapdragon 8 Gen 1.