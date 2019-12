Snapdragon 865: cztery najlepsze funkcje

Snapdragon 865 to wiele nowych funkcji dla smartfonów - pokazujemy cztery najciekawsze z nich!

Spis treści

Dokładnie o procesorze Snapdragon 865 piszemy w osobnym artykule - "Snapdragon 865: możliwości procesora - i przyszłych smartfonów". Tutaj pokazujemy w praktyce jego najciekawsze funkcje, z których wszyscy posiadacze smartfonów będą korzystać już w przyszłym roku.

Efekt bokeh dla nagrań wideo

Prawdopodobnie zdarzyło Ci się używać "trybu portretowego" podczas robienia zdjęć smartfonem - w takim przypadku tło jest rozmywane, czyli mamy do czynienia z efektem "bokeh". Dzięki temu powstają interesujące zdjęcia z nutą artyzmu. Smartfony wykorzystują w tym celu SI. Procesor Snapdragon 855 jako pierwszy umożliwił to samo dla nagrań wideo, a 865 czyni to rozwiązanie bardziej zaawansowanym przez dwie nowe funkcje: użycie pojedynczego obiektywu do osiągnięcia efektu oraz wykorzystanie SI do rozróżnienia pierwszego planu oraz tła (to samo rozwiązanie używane jest podczas wykonywania nagrań w zwolnionym tempie).

Super-zwolnione tempo

Aparaty korzystające z procesora Snapdragon 865 mogą zapisywać obraz w rozdzielczości 4K przy 120 fps w trybie "4X slow-motion". Jest to znacznie więcej, niż standardowe 720p, a zastosowanie Spectry oraz SI umożliwia osiągnięcie jakości 960p oraz 1908p przy 240 fps. SI samoczynnie decyduje, które fragmenty nagrania spowolnić, a przykład zastosowania tego rozwiązania na filmiku poniżej.

Tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym

Snapdragon 865 sprawi, że żaden język nie będzie obcy. Chociaż Google ma swój własny mechanizm rozpoznawania mowy - Otter.ai, a podobnym dysponuje także Microsoft, Qualcomm zdecydował się na własne rozwiązanie. Podczas tłumaczenia słyszanych przez smartfon słów w czasie rzeczywistym wykorzystywany jest tylko procesor, który posiada wszystkie niezbędne mechanizmy do takiego działania. Poniżej zobaczysz, jak angielski tłumaczony jest na chiński.

MIMO Wi-Fi dla wielu użytkowników

Wyobraź sobie jakieś wydarzenie, na przykład koncert czy mecz piłki nożnej, podczas którego wiele obecnych osób prowadzi transmisję na żywo przy wykorzystaniu Wi-fi. Jeśli wiele osób wykorzystuje jedno łącze, szybkość wysyłania danych będzie tym bardziej wolna, im więcej z niego korzysta. Nowy procesor ma wykorzystywać technologię Fast Connect 6800 ze wsparciem Uplink MU-MIMO , co umożliwi pięciokrotnie lepsze wykorzystanie każdego łącza. Poniżej niewielka prezentacja tego rozwiązania.

Niestety, nie wiemy, jak się to ma do streamingu w 5G.