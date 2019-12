Snapdragon 865: możliwości procesora - i przyszłych smartfonów

Co mają do zaoferowania nowe procesory Qualcomm Snapdragon 865 i Snapdragon 765? Jakie możliwości dadzą smartfonom? Dowiedz się tego już dzisiaj!

Qualcomm zaprezentował wczoraj swój najnowszy procesor - Snapdragon 865 ze wsparciem dla 5G. Jednak obsługa nowego standardu to nie jedyny mocny punkt tego podzespołu, który ma praktyczne znaczenie dla użytkownika. Inne to m.in. wsparcie dla zdjęć zdjęć 200 Mpix, nagrań wideo 4KHDR i 8K z obsługą Dolby Vision, dynamiczne oświetlenie dla gier mobilnych oraz tłumaczenia audio w czasie rzeczywistym. Nowy procesor został zaprezentowany - wraz z modelami Snapdragon 765 i Snapdragon 765G - dokładnie rok po premierze Snapdragon 855. Co się zmieniło w stosunku do poprzednika? Lista zmian jest długa - zaczynając od modemu X55 5G, kończąc na procesorze przetwarzania obrazu Spectra 480. W tym tekście wymienimy je wszystkie.

Snapdragon 865 - specyfikacja

Podobnie jak poprzednik, Snapdragon 865, powstał w procesie technologicznym 7 nm. Oto jego oficjalna specyfikacja:

rdzenie Kryo 585: architektura 1 ARM Cortex-A77 (2,84GHz, główny) + 3 ARM Cortex A-77 (2,4GHz) + 4 ARM Cortex-A55 (1,8GHz)

pamięć: LP-DDR5 (2750MHz), LPDDR4x (2133MHz); maksymalna ilość 16GB

procesor graficzny: Adreno 650, wyświetlanie 4K/60Hz, rozdzielczość 3200x1800/144Hz; wsparcie dla HDR10+

procesor przetwarzania obrazu: Spectra 480, zdjęcia 200 Mpix, wideo 4K (przy 64Mpix), 4K HDR lub 4K/120; przechwytywanie 8K; 720p/960fps; Rec 2020, kolory 10-bit

procesor sygnału cyfrowego: Hexagon 698: Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) Playback: -108dB

łączność 5G: modem X55 5G (maks. prędkość pobierania danych 7,5Gbps, wysyłania 3Gbps, dotyczy działania w sieci 5G); mmWave (800MHz, 2x2 MIMO), Sub-6GHz (200 MHz, 4x4 MIMO); wsparcie dla LTE (CBRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE)

(maks. prędkość pobierania danych 7,5Gbps, wysyłania 3Gbps, dotyczy działania w sieci 5G); mmWave (800MHz, 2x2 MIMO), Sub-6GHz (200 MHz, 4x4 MIMO); wsparcie dla LTE (CBRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE) łączność Wi-Fi: FastConnect 6800 (802.11ax, 802.11ac Wave 2), maks. 1,774 Gpbs,1024 QAM, OFDMA,; 60GHz WiFi, 10Gbps maks.; tryb wykrywania sieci always-on

łączność Bluetooth: Bluetooth 5.1, ze wsparciem dla specyfikacji Qualcomm aptX

Qualcomm Sensing Hub: trwale włączona detekcja dalekiego pola i redukcja echa, wsparcie dla wielu asystentów głosowych

ładowanie: Szybkie Ładowanie 4+ oraz Szybkie Ładowanie SI

Jak ta specyfikacja przekłada się na możliwości praktyczne? Rdzenie Kyro 585 mają umożliwić wydajność o 25% większą, niż Snapdragon 855, a także umożliwiać o 25% lepsze wykorzystanie zasilania. Procesor bazuje na układzie 1+3+4, czyli jeden rdzeń główny, trzy odpowiadające za szybkość działania, a cztery - wydajność w trakcie wykonywania zadań wymagających mniejszej mocy. Procesor graficzny Adreno 650 to szybsze o 25% renderowanie grafiki (niż u poprzednika), a jednocześnie pozwala zaoszczędzić 35% mocy w stosunku do Adreno 640. Jest zoptymalizowany do wyświetlania 90 fps. Hexagon 698, dedykowany procesor sygnału cyfrowego, korzystający z SI, bije poprzednika (Hexagon 690) czterokrotnie lepszą wydajnością.

Snapdragon 865 - standard 5G

Standard łączności 5G będzie rozpowszechniać się w 2020 roku, dlatego producenci podzespołów już szykują się na jego obsługę. Zastosowany w procesorze modem X55 obsługuje zarówno 5G, jak i LTE, przełączając się automatycznie na dostępną sieć. Pozwala to nie tylko na wybór najlepszej w zasięgu, ale również oszczędność energii. Co istotne - modem X55 nie jest dedykowany wyłącznie procesorom Qualcomm, czyli - nie jest z nimi zintegrowany. Dlatego będą mogli korzystać z niego również inni producenci procesorów, np. Apple.

Qualcomm spodziewa się, że X55 umożliwi pobieranie danych z kolosalną szybkością 7,5Gbps. Jest to możliwe - ale jak na razie tylko teoretycznie, ponieważ osiągnięcie takiego wyniku wymagałoby bardzo stabilnej sieci 5G.

Snapdragon 865 - Sztuczna Inteligencja

Sztuczna Inteligencja (SI) jest kolejną nowością w procesorze Snapdragon 865. Korzysta ze specjalnego silnika 5. generacji, umożliwia działanie funkcji Hexagon Tensor Accelerator oraz Sensing Hub. Zarządza energią, odpowiada także za jej niskie wykorzystanie przez wirtualnych asystentów, a do tego potrafi zrozumieć kontekst wypowiadanych słów, więc nawet przy niewyraźnym wydaniu komendy można spodziewać się właściwego efektu. Jak powiedział Ziad Asghar, wiceprzewodniczący działu Qualcomm zajmującego się rozwojem SI, producent chce, aby SI miała udział we wszystkim, co robi się na smartfonie.

Sensing Hub dodaje do "klasycznych" czujników (jak żyroskop czy akcelerometr) możliwość obsługi głosem, przesyłania danych, itp. Hexagon DSP został zoptymalizowany pod kątem SI i może wykonywać 15 trylionów operacji na sekundę, czyli dwukrotnie więcej, niż poprzednia wersja, a dodatkowo wymaga 35% mocy mniej. Neural Processing SDK umożliwia deweloperom dostęp do wszystkich funkcji SI. Warto również dodać, że Google i Qualcomm przeniosły Asystenta Google do chmury, co ma trzykrotnie zmniejszyć przez niego pobór energii oraz zmniejszyć opóźnienia w odpowiedzi o 30%. Ponadto Qualcomm informuje, że Si umożliwi dzwonienie i rozmowę z kimś, kto mówi w innym języku - a SI będzie tłumaczyć wypowiedzi rozmówców w czasie rzeczywistym! Co więcej, tłumacz może używać różnych głosów.

Snapdragon 865 - ulepszenia dla aparatu

Dla wielu osób jakość i możliwości aparatu są aspektem decydującym o zakupie danego smartfona. Najnowszy procesor przetwarzania obrazu Spectra został przebudowany tak, aby znacznie zwiększyć wydajność. O ile poprzedni sensor aparatu był w stanie obrabiać jeden piksel na cykl zegara, o tyle nowy potrafi robić to z czterema w tym samym czasie. Choć Qualcomm nie podał szybkości zegara, wiemy, że może obrabiać 2 gigapiksele na sekundę. A poza tym - pozwala na wykonywanie zdjęć 200 Mpix i generowanie punktu autofokusa większego, niż 9x. Format zdjęć HEIF, używany przez procesor do przechowywania zdjęć (pierwszy raz pojawił się z modelem 855), zapisuje teraz mapę głębi kolorów. Dzięki temu będzie można dodać efekt bokeh nawet po wykonaniu zdjęcia - przykład poniżej.

Zaawansowane mechanizmy - wspierane przez SI - odpowiadają za interpolację, czyli tworzenie pikseli na bazie sąsiadujących. Ma to umożliwić pojawianie się na zdjęciu detali, których nie wychwyci obiektyw. Ponadto używany jest płynny zoom optyczny (tu również macza swoje palce SI). Aparat smartfona, używającego procesora Qualcomm 865, może rejestrować obrazy 64 Mpix przy jednoczesnym zapisywaniu wideo w 4K HDR. Inna opcja to 8K/30 fps (bez HDR), co wymaga uchwycenia 33 Mpix. Jeśli aparat zapisuje filmy w zwolnionym tempie, procesor umożliwić na zapis przy zwolnieniu x4 w jakości 4K/120 fps. Z kolei Spectra pozwala na przekroczenie standardowego 720p, podnosząc rozdzielczość do 960p.

Snapdragon 865 - nowe możliwości gier

Jak zmieni gry mobilne Snapdragon 865?

Dzięki nowemu procesorowi i układowi Adreno 650 gry osiągną przyśpieszenie 20%. Jednak pojawią się pewne nowe elementy, kojarzące z PC, jak sterowniki graficzne do pobrania. Obecnie ich aktualizacje są dostarczane urządzeniom w ramach aktualizacji systemu Android, Qualcomm chce to rozdzielić i będą one pobierane osobno, a odpowiedzialność za ich dostarczanie ma spocząć na producentach telefonów. Qualcomm będzie tworzyć aktualizacje, ale to producenci decydować, kiedy dotrą one do użytkowników.

Ponadto Qualcomm zaprezentował dwie nowe funkcje: Game Smoother oraz Adaptive Performance Engine. Są one odpowiedzialne za jakość animacji - ma być ona wygładzona i płynna, co przypomina zastosowane przez Nvidia rozwiązanie G-Sync. Producent ma zamiar współpracować z deweloperami nad podniesieniem fps w grach do 90. Jedną z produkcji, która jako pierwsza zyska taką możliwość, będzie PUBG. ponadto nowe funkcje umożliwią pełne wykorzystania odświeżania 144 Hz, czyli wyświetlacze będą prezentować obraz w jakości monitorów komputerowych!

Na tym nie koniec. Qualcomm w nowym procesorze dodaje wsparcie dla Game Color Plus version 2.0, co umożliwi dostarczenie efektów HDR na platformy, które nie mają dla nich natywnego wsparcia. Wpłynie to bardzo pozytywnie na wygląd każdej rozgrywki. Tam, gdzie wsparcie jest natywne, używany będzie Adreno HDR Fast Blend, aby przyśpieszyć generowanie efektów wizualnych. Qualcomm ściśle współpracuje z Unreal, aby dostarczyć grom mobilnym takie same możliwości renderowania, z jakich korzysta silnik Unreal 4 na komputerach. Dzięki temu możliwe będą efekty, jak np. motion blur.

Snapdragon 865 - bezpieczeństwo

Qualcomm umieścił w nowym procesorze mechanizmy powiązane z uwierzytelnianiem biometrycznym, które mają chronić system i urządzenie przed malware. Secure Processing Unit został wprowadzony już w procesorze 855, a w 865 ma dodatkową możliwość - potrafi obsłużyć dwie karty SIM lub eSIM. Dodano również wsparcie dla Identity Credential API, czyli funkcji mającej pojawić się w Androidzie R (11) - pozwala ona na elektroniczną identyfikację z poziomu smartfona; np. może on służyć za prawo jazdy.

Snapdragon 765G oraz Snapdragon 765

Procesor Snapdragon 765G został pomyślany pod kątem mobilnych rozgrywek. Chodzi tu oczywiście o bardziej wymagające tytuły, niż np. Candy Crush. Ma mieć zastosowanie w smartfonach gamingowych, jak Razer Phone 2.

Qualcomm zbudował 765G z podrasowanym układem graficznym Adreno, który zwiększa wydajność o 20% w porównaniu ze Snapdragon 765. Dodaje również nowe mechanizmy SI. Zarówno Snapdragon 765, jak i 765G zostały pomyślane jako tańsze alternatywy dla 865, jednak zachowują najważniejsze cechy droższego "kolegi" - wsparcie dla 5G oraz zaawansowane mechanizmy SI, brak jednak kilku innych funkcji. Samo 5G również nieco się różni - mamy tu modem X52, umożliwiający maksymalną szybkość pobierania danych na poziomie 3,6 GBps oraz wysyłania 1,6 GBps. Wspiera on mmWave oraz częstotliwości sub-6GHz. Najbardziej widoczna jest różnica w rdzeniach: są to Kryo 475, a taktowanie to 2,3 GHz.

Specyfikacja prezentuje się następująco: