Snapdragon 870 to właściwie Snapdragon 865++

Qualcomm ujawnił swój nowy, flagowy procesor - Snapdragon 870. Ale nie mamy tu do czynienia z prawdziwą nowością, a podrasowanym modelem Snapdragon 865+. Jakie ma możliwości?

Zacznę od tego, że zainteresowanie użyciem procesora Snapdragon 870 w swoich telefonach wyraziły takie marki, jak Motorola, iQOO, OnePlus, Oppo oraz Xiaomi. Jego architektura jest oparta na Snapdragonie 865, który trafił na rynek w 2019 roku, a pod względem specyfikacji jest ulepszonym 865+. Główny rdzeń to Kryo 585 z taktowaniem 3,2 GHz. Tu widzimy progres, ponieważ 865 taktowane jest na 2,84 GHz, a 865+ na 3,1 GHz. Ponadto reszta pozostała bez zmian w stosunku do poprzedników. Kedar Kondap, wiceprezes Qualcomm, powiedział podczas prezentacji procesora, że ma on spełniać wymagania stawiane przez branżę smartfonów oraz samych użytkowników.

Snapdragon 870 ma dobrze sprawować się zwłaszcza w telefonach gamingowych oraz flagowcach. Według producenta, zapewnia wysoką wydajność za rozsądne pieniądze. W ubiegłym roku Snapdragon 765G zdominował droższe modele ze średniej półki cenowej, a 870 ma zrobić to samo wśród średniaków. Na informacje o pierwszych telefonach korzystających z nowego układu musimy jeszcze nieco poczekać - zostaną one zaanonsowane w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Wiadomo jednak, że nowy procesor rewolucji na rynku nie zrobi.

