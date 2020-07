Snapdragon 875G już w drodze - wyciekła mapa drogowa Qualcomm'a

Flagowy chip dla smartfonów będący następcom Snapdragona 865/865 Plus pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2021 roku.

Qualcomm słynie z produkcji procesorów do urządzeń mobilnych, które wykorzystują architekturę ARM. W portfolio przedsiębiorstwa znajdziemy zarówno tanie, jak i drogie układy. Amerykańskie przedsiębiorstwo jest jedną z niewielu firm, które produkują flagowe układy przeznaczone do najdroższych smartfonów. Topowe procesory Qualcomm co roku konkurują na rynku z autorskimi układami Apple oraz Samsunga.

Procesor Qualcomm Snapdragon z modemem sieci 5G

Obecnie większość flagowych smartfonów posiada procesor Qualcomm Snapdragon 865, a zaledwie kilka dni temu zaprezentowano jego ulepszoną wersję - Snapdragona 865 Plus. Pierwszym smartfonem z najnowszym układem będzie Samsung Galaxy Note 20, który zostanie zaprezentowany 5 sierpnia 2020 roku na Galaxy Unpacked.

Do sieci wyciekła właśnie mapa drogowa dotycząca przyszłych chipów firmy Qualcomm. Wynika z niej, że kolejny, flagowy układ pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2021 roku - nieco ponad 12 miesięcy po prezentacji Snapdragona 865.

Użytkownik portalu Weibo podzielił się zdjęciem mapy drogowej, która przedstawia przyszłe produkty firmy Qualcomm będące obecnie w fazie rozwoju. Na zdjęciu przedstawiono między innymi procesor Qualcomm Snapdragon 662 oraz Snapdragon 460. Oba te układy zostaną zaprezentowane w czwartym kwartale tego roku.

Mapa drogowa Qualcomm Źródło: gizmochina.com

Nie później na rynku pojawi się Snapdragon 875G oraz Snapdragon 435G. Premiera tych układów planowana jest na pierwszy kwartał 2021 roku. W pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku w sprzedaży pojawi się także układ Qualcomm Snapdragon 735G.

Co ciekawe mapa drogowa nie przedstawia zwykłej wersji Snapdragona 875. Możliwe, że firma zrezygnowała z rozwoju tego układu. Pierwotnie Snapdragon 875 miał zostać zaprezentowany w grudniu tego roku.

Zarówno Snapdragon 875G, jak i nieco tańszy Snapdragon 735G wyprodukowane zostaną w 5 nm procesie technologicznym EUV firmy Samsung, który pozwoli zwiększyć wydajność o około 10 procent przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii o 20 procent.

Sprawdź, ile kosztuje Realme X50 Pro 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 i zapoznaj się z naszą recenzją tego smartfona.

Źródło: gizmochina.com