Snapdragon 888 to przeszłość. Oto Snapdragon 895!

Snapdragon 888 jest dość nowy, a jego następca ma zostać ogłoszony dopiero w grudniu. Jednak już zaczęły napływać przecieki na temat następnego chipsetu Qualcomm , który będzie zasilał flagowe telefony w 2022 roku. Evan Blass, niezawodny leaker, ujawnił prawdopodobny, kompletny arkusz specyfikacji SM8450. Numer modelu Snapdragon 888 to SM8350 więc wypadałoby założyć, że SM8450 jest jego bezpośrednim potomkiem.

Według Blassa, nadchodzący Snapdragon dokona przejścia z procesu produkcyjnego 5nm na 4nm. Powinno to zaowocować wyższą wydajnością i poprawą efektywności energetycznej. Oczekuje się również, że chip otrzyma nowy zintegrowany modem Snapdragon X65 5G, który będzie lepszą wersją modemu X60 5G. Nowy system obiecuje 10Gbps teoretycznej prędkości pobierania i powinien oferować bardziej stabilną łączność 5G.

"SM8450 is Qualcomm's next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process." pic.twitter.com/u1GXMhOWBf