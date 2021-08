Snapdragon 898 może rozczarować. Wszystko przez jedną rzecz

Już od kilku tygodni wiemy, że Qualcomm pracuje nad nowym i jeszcze mocniejszym procesorem, dedykowanym flagowym smartfonom. Niezależnie od tego, czy zostanie nazwany Snapdragonem 898, czy 895, pierwsze urządzenia w niego wyposażone powinny pojawić się na rynku w grudniu tego roku.

Teraz Digital Chat Station, znany leakster publikujący swoje doniesienia na Twitterze i Weibo potwierdza wcześniejsze przecieki, które mówiły o tym, że udział w produkcji tego procesora będzie miał Samsung. Sam chip ma być tworzony w 4 nm procesie technologicznym.

At present, Samsung's 4nm sm8450 sample test performance has been improved by about 20%, which is as hot as ever, but fortunately it will be listed in the winter.