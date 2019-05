Snapdragon 8cx z wydajnością na poziomie Intel Core i5

Qualcomm zaprezentował benchmarki, z których wynika, że Snapdragon 8cx działa z efektywnością procesorów Intel Core i5. Jednak były to starsze modele z linii Kaby Lake-R.

Qualcomm jeszcze w grudniu ogłosił partnerstwo z Lenovo, mające na celu stworzenie pierwszego - jak to nazwał - 5G PC. Projekt, znany jako Project Limitless, zakłada, że urządzenia mają zawdzięczać swoje wydajne działanie procesorom Snapdragon 8cx. Ujawnione benchamrki pokazują, że pod względem wydajności te układy nie ustępują procesorom Intel Core i5 z rodziny Karby Lake-R, a miejscami osiągają nawet lepsze rezultaty. Procesory Snapdragon 8cx są projektowane specjalnie z myślą o laptopach, a na pokazie w trakcie targów Computex 2019 zaprezentowano maszynę działającą z jednym z nich - jest taktowany podstawowo na 2,84 GHz.

Jakie są konkretnie możliwości Snapdragon 8cx? Jak pokazuje to poniższa grafika informacyjna, znacznie lepsze od poprzedników pod każdym względem. Układ Kryo 495 w Snapdragon 8cx jest 2,5-raza mocniejszy, niż w Snapdragon 850. Na papierze stawia go to w jednym z szeregu nawet nie z Core i5, ale Core i7! Układ graficzny Adreno 680 wypada jeszcze lepiej - dwa razy szybszy od Snapdragon 850 i ponad trzykrotnie w porównaniu ze Snapdragon 835.

Do zaprezentowania możliwości nowego procesora Qualcomm - i porównania ich z Intelem - użyto kilku różnych testów praktycznych. Pierwszym było porównanie wydajności przy pakietach biurowych i przeglądarce Edge (jeszcze z silnikiem EdgeHTML). Jak widać wypadł słabiej jedynie przy Excelu, podczas gdy przy Wordzie i Edge wyraźnie pobił rywala. Wygrał także w podsumowaniu ogólnym, ale przewaga nie była duża. Oto wyniki:

Następny test obu procesorów został przeprowadzony przy użyciu benchmarka 3DMark Night Raid, który pojawił się na rynku ubiegłej jesieni. Tutaj 8cx ustępuje - zyskało wyniki pomiędzy 5710 a 5815, podczas gdy Core i5-8250U to od 5047 do 5055.

Trzeci i ostatni test dotyczył czasu pracy baterii. Jego długość zawsze była mocny punktem architektury Snapdragon. Miguel Nunes, kierownik działu produktów w Qualcomm, powiedział, że czas pracy baterii będzie obecnie jeszcze dłuższy. Dla Intel Core i5-8250U było to 10-12 godzin, ale dla Snapdragon 8cx - pomiędzy 17 a 20 godzin. To robi wrażenie.

Pamiętajmy, że są dwa główne komponenty platformy 8cx: procesor sam w sobie oraz podzespoły odpowiedzialne za połączenie, które są w niego wbudowane. W przypadku nowego rozwiązania Qualcomm mamy do czynienia z dwoma modemami: X55, który obsługuje standard G5 oraz "standardowym" X24 LTE. Umożliwia to łatwą zmianę jednego na drugi

Qualcomm nie oznajmił jeszcze, kiedy jego partnerzy otrzymają nowy procesor, nic na ten temat nie powiedziało także Lenovo. Jedno jest pewne - kiedy wejdą w życie, z pewnością mocno podniosą poprzeczkę producentom laptopów. Spodziewamy się, że produkty z rodziny Project Limitless