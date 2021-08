Snapdragon Wear 5100 będzie rewolucją w działaniu smartwatchów

W sieci pojawiły się informację na temat nadchodzącego chipsetu dla smartwatchów od firmy Qualcomm.

Minęło już trochę czasu od kiedy widzieliśmy w akcji chip Snapdragon Wear od firmy Qualcomm. Producent nie wydawał się zbyt zachwycony ich produkcją, biorąc pod uwagę obecny stan urządzeń ubieralnych opartych o system Android. Wygląda jednak na to, że współpraca Google i Samsunga w celu poprawy Wear OS ponownie rozpaliła pasję Qualcomm do ponownego wejścia na rynek chipsetów do urządzeń noszonych.

Redakcja XDA Developers natknęła się na Snapdragon Wear 5100, czyli nadchodzący chipset smartwatchów od Qualcomm . Pojawia się on jako SW5100 na forum Code Aurora. Jednak w tym momencie niewiele wiadomo na temat jego specyfikacji.

Zobacz również:

Na razie wiemy tylko tyle, że Snapdragon Wear 5100 będzie nosił nazwę kodową Monaco. Trudno powiedzieć, kiedy będziemy mieli okazję zobaczyć nowy chipset w akcji. Na razie istnieje tylko jako niejasna zapowiedź, gdzieś w repozytorium kodu. Jednak teraz wiemy na pewno, że taki chip istnieje i wkrótce może zostać zaprezentowany, miejmy nadzieję, wraz z nadchodzącymi smartwatchami.