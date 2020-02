Snapdragon X60 - modem 5G idealny dla iPhone 12

Qualcomm zaprezentował najnowszy modem 5G - X60. Jest duża szansa, że zostanie zastosowany w smartfonach Apple.

Najnowszy modem 5G nie jest takim skokiem do przodu, jakim było zaprezentowanie X55, ale warto odnotować jego pojawienie się, ponieważ jest główną częścią systemu 5G Modem-RF. Ma on lepsze parametry od poprzednika oraz potrafi w pełni wykorzystać możliwości dawane przez sieć 5G. Nie powstał dla obecnych flagowców, które już mają modemy 5G na pokładzie, przeznaczony jest dla kolejnych generacji. Analitycy wskazują, że najbardziej zainteresowane jego wykorzystaniem może być Apple. Dlaczego?

Jak podaje Qualcomm, X60 jest "pierwszym modemem 5G, obsługującym pełne spektrum pasm 5G oraz ich kombinacji". Oznacza to, że modem ten jest bardziej przyszłościowy, niż obecny X55, wspiera częstotliwości milimetrowe (mmWave) oraz sub-6 przy wykorzystaniu podziału dupleksu częstotliwości i czasu w szerokim zakresie. O ile te określenia przeciętnemu użytkownikowi nic nie mówią (lub mówią niewiele), o tyle maksymalna szybkość pobierania danych 7,5GBps oraz wysyłania 3GBps są nie tylko jasne, ale i zachęcające. Współczynniki te są wyższe, niż teoretyczne możliwości obecnych sieci 5G.

Dla producentów olbrzymią zaletą je także fizyczny rozmiar - modem X60 jest pierwszym modemem stworzonym procesie 5nm (X55 powstał w 7nm), co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności przy zabieraniu niewielkiej ilości miejsca. A nie jest sekretem, że Apple zależy na tym, aby iPhone 12 był jak najcieńszy - dlatego opracuje własne anteny 5G. Modem, który nie będzie energożerny, a da pełen dostęp do 5G, doskonale wpisuje się w strategię producenta. O ile procesory Qualcomm kojarzymy przede wszystkim ze smartfonami z systemem Android, żaden modem producenta nie jest ograniczony tylko do jednego systemu.