Sniper Ghost Warrior - CI Games przeprasza za akcję promocyjną

CI Games oficjalnie przeprosiło za akcję promocyjną gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która nie spodobała się amerykańskiemu dziennikarzowi. O co poszło?

W USA została zorganizowana akcja promocyjna dla gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, na którą zostali zaproszeni amerykańscy dziennikarze branżowi. Jednemu z nich event nie spodobał się na tyle, że nagłośnił cała sprawę w serwisie The Gamer.

Wydarzenie odbywało się w San Diego, w studiu filmowym Stu Segall. Firma odpowiedzialna za przeprowadzenie eventu zbudowała na miejscu imitację arabskiej wioski. Zaproszeni dziennikarze wzięli udział w treningu snajperskim, podczas którego aktorzy wcielali się w role przeciwników. Na koniec, podczas grupowego zdjęcia, aktorów poproszono o wydanie okrzyku, który jednoznacznie kojarzył się z dżihadystami. Wśród gadżetów znalazła się także flaga z napisem "Trump 2024: The Revenge Tour”.

A recent press event for Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 highlighted just how casual American culture is about violence towards Arab people.https://t.co/gv6hKc77uZ — TheGamer (@thegamerwebsite) June 23, 2021

An open response to @thegamerwebsite article regarding our recent press event. pic.twitter.com/gwxXUCtfZo — CI Games (@CIGamesOfficial) June 24, 2021

Polskie CI Games, które jest odpowiedzialne za grę Sniper Ghost Warrior Contracts 2, wystosowało oświadczenie, w którym tłumaczy oraz przeprasza za całą sytuację. Możemy w nim przeczytać, że organizatorzy zostali poproszeni o stworzenie strojów przypominających te z gry. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, żeby nie kojarzyły się z żadną istniejącą kulturą. Prośba spotkała się z odmową ze strony amerykańskiego organizatora, ze względu na chęć zachowania realizmu. CI Games chciało wysłać swojego przedstawiciela na to wydarzenie, jednak okazało się to niemożliwe ze względu na panująca pandemię. Firma podkreśla jednak, że mimo tego, jako twórca gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, bierze pełną odpowiedzialność za to co się stało i przeprasza wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni.

Najnowsza odsłona serii Sniper Ghost Warrior Contracts 2 dostępna jest na PC oraz konsolach Play Station 4, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Użytkownicy konsoli PS5 będą musieli jeszcze poczekać na premierę, która będzie miała miejsce 24 sierpnia. Twórcy w ramach rekompensaty za opóźnienie, poinformowali, że pierwsze duże DLC zawierające nowy obszar oraz kontrakty będzie darmowe. Osoby posiadające PS5 mogą grać w Sniper Ghost Warrior Contracts 2 dzięki wstecznej kompatybilności, a po pojawieniu się patcha, gra w pełni wykorzysta potencjał nowej generacji.

Zobacz także: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - przegląd najlepszych ofert na PS4, Xbox i PC