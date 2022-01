"Snowpiercer" powraca z trzecim sezonem! Sprawdźcie nowości Netflix!

Najbliższe siedem dni w ofercie Netflix serialami stoi! Wśród nowości pojawią się między innymi "Snowpiercer" oraz "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie"!

Najbliższe siedem dni na Netflixie będzie obfitowało w wiele nowych seriali.

Zaledwie dzień po premierze nowego odcinka w Stanach Zjednoczonych, abonenci Netflix w Polsce będą mogli obejrzeć pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu "Snowpiercer". W ciągu najbliższych siedmiu dni premiery swoich pierwszych sezonów będzie miało wiele seriali Netflix. Wśród nich możemy wyróżnić takie produkcje jak komediowe podejście do thrillerów i seriali sensacyjnych, czyli "Kobietę z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" oraz koreański horror o apokalipsie zombie o tytule "All of Us Are Dead".

"Snowpiercer"

Ziemia zamarzła, a niedobitki ludzkości żyją w ogromnym pociągu wciąż okrążającym planetę. Czy uda im się przetrwać w tym dusznym środowisku, gdzie tli się rewolucja?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Graeme Manson

: Graeme Manson Gatunek : science fiction, thriller, akcja

: science fiction, thriller, akcja Obsada : Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheilia Vand, Roberto Urbina, Annalise Basso

: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Lena Hall, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam Otto, Sheilia Vand, Roberto Urbina, Annalise Basso Data premiery 3. sezonu: 25 stycznia

"Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie"

Wino, lekki, jedzenie, zbyt bujna wyobraźnia.... Anna ma obsesję na punkcie przystojnego sąsiada i jest świadkiem morderstwa. Tylko czy na pewno?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Rachel Ramras, Hugh Davidson, Larry Dorf

: Rachel Ramras, Hugh Davidson, Larry Dorf Gatunek : thriller, sensacja, kryminalny, komedia

: thriller, sensacja, kryminalny, komedia Obsada : Kristen Bell, Miichael Ealy, Tom Riley, Samsara Yett, Mary Holland, Cameron Britton, Christina Anthony, Shelleyy Hennig, Benjamin Levy Aguilar, Brenda Koo

: Kristen Bell, Miichael Ealy, Tom Riley, Samsara Yett, Mary Holland, Cameron Britton, Christina Anthony, Shelleyy Hennig, Benjamin Levy Aguilar, Brenda Koo Data premiery: 28 stycznia

"All of Us Are Dead"

Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.

Kraj produkcji : Korea Południowa

: Korea Południowa Twórcy : Lee JQ, Chun Sung-il, im Nam-su

: Lee JQ, Chun Sung-il, im Nam-su Gatunek : horror, thriller

: horror, thriller Obsada : Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Kim Byong-chul, Lee Kyoo-hyung

: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Kim Byong-chul, Lee Kyoo-hyung Data premiery: 28 stycznia

Wszystkie nowości Netflix w tym tygodniu:

wtorek (25 stycznia)

Snowpiercer [sezon 3]

Neymar: Perfekcyjny chaos

Ada Bambini, naukowczyni [sezon 2]

Aziz Ansari: Nightclub Comedian

czwartek (27 stycznia)

Wybrana [sezon 1]

Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa [sezon 1]

Jestem Georgina [sezon 1]

piątek (28 stycznia)

Feria: najciemniejsze światło [sezon 1]

Z zimnej strefy [sezon 1]

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie [sezon 1]

Ciekawe pytania Jonathana Van Nessa [sezon 1]

Gramy u siebie

Angry Birds: Letnie szaleństwo [sezon 1]

The Orbital Children [sezon 1]

All of Us Are Dead [sezon 1]

Kapil Sharma: I'm Not Done Yet

Love.Net

sobota (29 stycznia)

Bulgasal: Nieśmiertelni

The Falls

