Snowpiercer sezon 4. Fabuła, obsada, data premiery – co wiemy o serialu?

Czwarty sezon Snowpiercera został oficjalnie potwierdzony, a my sprawdzamy, czego można spodziewać się po kolejnej odsłonie postapokaliptycznej opowieści rozgrywającej się w wyjątkowo mroźnej scenerii.

Snowpiercer – najważniejsze informacje

Serial postapokaliptyczny ukazujący rzeczywistość po światowej zagładzie ludzkości. Zaśnieżony i skuty lodem świat przemierza eksperymentalny pociąg o nazwie Snowpiercer, w którym schronili się ci, którzy zdołali przetrwać. Wewnątrz wagonów trwa walka klas społecznych, pleni się niesprawiedliwość i przemoc.

Serial powstał na podstawie powieści graficznej pt. Przez wieczny śnieg autorstwa Jacques Loba i Jean-Marca Rochette'a. Inspirację stanowiła także ekranizacja książki z 2013 roku w reżyserii Bong Joon-ho.

Sezon 1

Akcja serialu zaczyna się siedem lat po globalnej katastrofie, która zmieniła Ziemię w mroźne pustkowie. Ostatnim schronem dla ludzkości jest Snowpiercer – skonstruowany przez tajemniczego pana Wilforda (Sean Bean) pociąg, który przemierza glob i nigdy się nie zatrzymuje. Pasażerowie z ostatnich, najgorszych wagonów planują rewoltę przeciwko pociągowym elitom. Tymczasem Melanie Cavill (Jennifer Connelly), Głos Pociągu, sprowadza do lepszych wagonów dawnego detektywa Andre Laytona (Daveed Diggs), który ma rozwiązać zagadkę pewnego morderstwa. Layton stara się wyjaśnić sprawę, negocjując jednocześnie poprawę warunków w ostatnich wagonach i infiltrując elity.

Sezon 2

Melanie odcina łącze pomiędzy panem Wilfordem a systemem Snowpiercera. Jednak pociąg ma teraz zbyt mało energii, by jednocześnie zapewniać korzystne warunki do życia w wagonach. Wilford szantażuje zbuntowane wagony odcięciem od zasobów, a Layton stara się utrzymać spokój na pokładzie i wprowadza stan wojenny. Melanie podkłada bombę na łączu pomiędzy Snowpiercerem a Big Alice – główną częścią pojazdu wyposażoną w silnik. Odłączenie pociągu jest już niemożliwe. Tymczasem na zewnątrz zaczyna padać śnieg, co oznacza, że temperatura na Ziemi musiała się zwiększyć.

Sezon 3

Energia na Snowpiercerze została dramatycznie ograniczona, co spowodowało, że wszyscy znajdujący się na Big Alice muszą pracować. Jednak ruch oporu nadal się tli. Ekipa Laytona przeszukuje teren w Północnej Korei, tropiąc miejsce zdatne do zasiedlenia. W jednym z opuszczonych budynków Layton nieoczekiwanie odnajduje ocalałą kobietę i zabiera ją na pokład Snowpiercera. Wraz ze swoją ekipą postanawia znów połączyć się z Big Alice i wyruszyć do regionu znanego jako Róg Afryki – ostatniej lokacji, która może nadawać się do zamieszkania według danych Melanie.

Sezon 4

W zakończeniu 3 sezonu Layton i Melanie wreszcie pozbywają się Wilforda z pociągu. Decydują się też na odważny krok: Melanie postanawia zostać na Snowpiercerze, a Layton organizuje wyprawę na Róg Afryki. Mieszkańcy pociągu mogą zaś wybrać, czy wolą życie na pokładzie pojazdu, czy wędrówkę ku dalekiemu celowi. Ekipa Laytona finalnie dociera do Rogu Afryki, który to teren okazuje się możliwy do zamieszkania. Trzy miesiące później Melanie na horyzoncie dostrzega wybuch rakiety.

O czym więc będzie opowiadał 4 sezon Snowpiercera? Na pewno pojawią się zmagania Laytona i jego grupy, starających się zasiedlić region i zbudować podwaliny cywilizacji. Największą tajemnicę stanowi jednak tajemniczy pocisk, który zobaczyła Melanie – czy został wystrzelony przez towarzyszy Laytona? A może raczej przez inną, nieznaną do tej pory grupę ocalałych?

Nie mniej ważną kwestią jest powrót pana Wilforda – w końcu, kto nie chciałby ponownie zobaczyć Seana Beana w roli skończonego villaina?

Data premiery

Data premiery 4 sezonu Snowpiercera nie jest jeszcze znana. Zdjęcia do najnowszej odsłony serialu miały rozpocząć się w marcu. Wszystko wskazuje więc na to, że 4 sezon pojawi się dopiero w 2023 roku.

Obsada

W czwarym sezonie Snowpiercera pojawi się:

Jennifer Connelly,

Daveed Diggs,

Alison Wright,

Lena Hall,

Iddo Goldberg,

Rowan Blanchard,

Mickey Sumner,

Sam Otto,

Roberto Urbina,

Mike O'Malley,

Jaylin Fletcher.

Clark Gregg,

Michael Aronov.

