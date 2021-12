Sobotnia oferta w Lidlu: tania elektronika - co warto kupić? [04.12.2021]

Jakie produkty pojawiły się dzisiaj w sklepie Lidl? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Sprawdzamy aktualną ofertę.

Sobotnia oferta Lidla to okazja, aby trafić na ciekawe urządzenia i akcesoria. Co tydzień pojawiają się nowe oferty zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online. Co pojawiło się tym razem? Wybraliśmy kilka najciekawszych produktów.

Automat do pieczenia chleba

do wypieku chlebów: jasnych, mieszanych, razowych oraz słodkich lub mieszanych ciast

60-minutowa funkcja utrzymywania ciepła

15-godzinny timer do opóźnionego startu pieczenia

haki do zagniatania ciasta pokryte wysokiej jakości powłoką marki ILAG®, zapobiegającą przywieraniu

do przygotowania: pieczywa (także bezglutenowego), ciasta na pizzę lub makaronu, dżemu oraz jogurtu

27 x 42 x 29,7 cm

z wyświetlaczem LCD

z 16 programami i 3 wybieranymi poziomami zbrązowienia

możliwość ustawiania wagi chleba (1000/1250/1500 g)

szybki program: 80 minut

możliwość zaprogramowania aż do 8 własnych przepisów

Cena: 249 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychAMICA Mikser ręczny 250 W

regulacja prędkości z funkcją Turbo

trzepaczka i haki do ciasta ze stali szlachetnej

Cena: 79,90 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychAMICA Czajnik elektryczny 2200 W

element grzejny ze stali nierdzewnej

wyjmowany filtr antywapienny

obrotowa podstawa

zabezpieczenie przed przegrzaniem

poj. 1,7 l

Cena: 84,90 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychAMICA Toster 750 W

funkcje rozmrażania i opiekania

regulacja poziomu opiekania

tacka na okruchy

automatyczne wyłączanie

Cena: 74,90 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychNagrzewnica ceramiczna PKH 2000 B1

nagrzewnica elektryczna do szybkiego ogrzewania lub wentylacji pomieszczeń

kompaktowa dmuchawa elektryczna z mocnym i trwałym elementem grzewczym PTC

regulowany termostat z 2 ustawieniami ciepła (1100 / 2000 W)

bezpieczna praca dzięki ochronie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem

może być również używany jako wentylator

wytrzymała obudowa z kratką ochronną po obu stronach

stabilna rama z uchwytem do przenoszenia i antypoślizgowymi nóżkami

Cena: 119 zł

SILVERCREST Oczyszczacz powietrza SLR 30 A1

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu

system 3-krotnej filtracji (filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym)

wysoce skutecznie usuwa cząsteczki i drobiny z powietrza w pomieszczeniu - czyste powietrze dla zdrowszego życia

wskaźnik Clean Air Delivery Rate (CADR): 130 m3/h

czujnik jakości powietrza z barwnym wskaźnikiem LED na panelu obsługi: dobra jakość powietrza: niebieski, średnia jakość powietrza: żółty, zła jakość powietrza: czerwony

panel obsługi z 4 ustawieniami funkcji: warianty wentylacji (Auto / High / Low / Sleep); generator jonów - dla skuteczniejszego wiązania kurzu; timer z automatycznym wyłączaniem; 1, 2, 4 lub 8 godzin do wyboru; wskaźnik wymiany filtra

Cena: 279 zł

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi 10 W

ładowarka indukcyjna Qi 10 W do bezprzewodowego ładowania urządzeń kompatybilnych z Qi®

ładuje również przez cienkie etui

wskaźnik LED

podwójna cewka indukcyjna do ładowania w pionie lub w poziomie

praktyczny stojak do odkładania smartfona podczas ładowania

w zestawie kabel do ładowania USB-A 2.0 na USB-C (1 m)

Cena: 79,90 zł

LIVARNO LUX Lampka biurkowa LED

lampa stołowa lub biurkowa z portem USB do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet

z nowoczesnym panelem dotykowym

białe światło i jasność mogą być regulowane w zależności od potrzeb: od przytulnej ciepłej bieli do przyjaznej czytelnikowi chłodnej bieli w 5 stopniach; możliwość ściemniania w 7 stopniach

ramię oprawy i listwa oświetleniowa mogą być obracane i wychylane

energooszczędny moduł LED o długiej żywotności i wysokiej wydajności świetlnej

w zestawie z zasilaczem

Cena: 79,90 zł

Pilarka tarczowa ręczna 1350 W Ø190 mm

pilarka tarczowa ręczna ze zmiennym sterowaniem liczbą obrotów - optymalnie dopasowane obroty dla różnych materiałów, takich jak drewno, płyty wiórowe, tworzywo sztuczne i lekkie materiały budowlane

elektronicznie regulowany łagodny rozruch (Soft Start)

automatyczne podwyższanie mocy – Intelligent Power Control

płynna regulacja głębokości i kąta cięcia

podłączane prowadzenie laserowe

ergonomiczny uchwyt z obustronnie obsługiwanym wyłącznikiem bezpieczeństwa

wahadłowa pokrywa ochronna z dźwignią zwrotną

złącze do zewnętrznego układu zasysania

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

w zestawie z pilarką tarczową ręczną: 2 tarcze Ø 190 mm x Ø 20 mm z 24 lub 48 zębami (jedna zamontowana), 1 ogranicznik równoległy, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym (w zintegrowanym uchwycie), 1 złącze dla zewnętrznego układu zasysania, 2 baterie (do lasera)

Cena: 179 zł

PARKSIDE Spawarka 100 A

wydajne urządzenie kompaktowe

przełącznik 2-pozycyjny umożliwiający dopasowanie do grubości elektrody (1,6/2,0 i 2,5 mm)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

2 m przewód spawalniczy z uchwytem na elektrody (dla Ø 1,6–2,5 mm)

2 m przewód masy z silnym zaciskiem

stabilna obudowa metalowa

w zestawie: maska spawalnicza, szczotka druciana z młotkiem, 5 elektrod spawalniczych (2 à 1,6 mm / 2 à 2 mm / 1 à 2,5 mm)

Cena: 249 zł

