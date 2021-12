Sobotnia oferta w Lidlu: tania elektronika - co warto kupić? [11.12.2021]

Jakie produkty pojawiły się dzisiaj w sklepie Lidl? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Sprawdzamy aktualną ofertę.

Sobotnia oferta Lidla to okazja, aby trafić na ciekawe urządzenia i akcesoria. Co tydzień pojawiają się nowe oferty zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online. Co pojawiło się tym razem? Wybraliśmy kilka najciekawszych produktów.

PARKSIDE Klucz udarowy 20 V

w zestawie: 4 klucze nasadowe (17, 19, 21 oraz 23 mm), akumulator litowo-jonowy 4 Ah oraz ładowarka do szybkiego ładowania

moment obrotowy aż 400 Nm

bateria 4 Ah z ładowarką w zestawie

zintegrowane oświetlenie LED

idealna do montażu kół samochodowych

maks. moment obrotowy: 400 Nm

znamionowa częstotliwość udarów: n₀ 0-3000 min-¹

obroty biegu jałowego: n0 0-2300 min-1

wstępny wybór momentu obrotowego: 5 poziomów (100 / 150 / 200 / 300 / 400 nm)

Cena: 349 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychPARKSIDE Laser krzyżowy ze statywem PKLL 10 B3

prosta i precyzyjna projekcja prostokątnych linii

wiele możliwości zastosowania dzięki 2 trybom projekcji:

samoniwelujące się, poziome i pionowe ustawienie ze ledowym wskaźnikiem statusu

dowolnie regulowane kąty przy ustalonych wahnięciach lasera

kompaktowa obudowa z uchwytem statywu 6,35 mm (¼”)

statyw z trzema nogami, z szybkimi zamknięciami i rozsuwaną kolumną środkową

regulowana głowica wychylna ze zintegrowaną poziomicą

wraz z bateriami alkalicznymi i instrukcją obsługi

Cena: 129 zł

Zobacz również:

PARKSIDE Szlifierka taśmowa PBSD 600 A1

płynna regulacja prędkości taśmy

wąska rolka czołowa do szlifowania blisko krawędzi

składana osłona czołowa do szlifowania w trudno dostępnych miejscach

prosta wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi napinania bez użycia narzędzi

optymalny bieg taśmy dzięki manualnemu wyśrodkowaniu precyzyjnemu

zintegrowana funkcja zasysania wraz ze zdejmowanym pojemnikiem na pył

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania pyłu

ergonomiczne uchwyty przeznaczone dla osób prawo- i leworęcznych

wielokrotnie przestawiany pałąk ręczny

antypoślizgowy uchwyt

przycisk ustalający dla trybu ciągłego

nadaje się również do stacjonarnego użytku

pasuje do dostępnych w handlu taśm szlifierskich 75 x 457 mm (np. Parkside PBSZ 457 A1)

w zestawie: 1 pojemnik na pył, 1 złączka z elementem redukcyjnym dla zewnętrznego układu odsysania, 2 ściski, 1 taśma szlifierska (uziarnienie 80)

Cena: 139 zł

PARKSIDE Przecinarka plazmowa z kompresorem

w zestawie: 2 osłony palnika, 2 elektrody, przewód sprężonego powietrza z systemem szybkozłączek (0,5 m), kabel (2,5 m) z wymiennymi nasadkami palnika i zdejmowaną prowadnicą rolki

zintegrowany kompresor

do precyzyjnych i czystych cięć w stali, żelazie, aluminium i miedzi o gr. do 12 mm

nie wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem

prąd cięcia: 15–40 A

ciśnienie robocze: 4-4,5 bara

napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz

maks. wydajność cięcia: stal 12 mm / żelazo 10 mm / stal szlachetna 8 mm / aluminium 8 mm / miedź 4 mm

Cena: 899 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychPARKSIDE Piła taśmowa do metalu 1100 W

zastosowanie stacjonarne lub swobodna obsługa ręczna

do precyzyjnego cięcia metalowych rur i profili

maks. moment obrotowy: 0-290 min-¹

prędkość taśmy piły: 0–2,4 m/s

wydajność cięcia przy 0° (bez podstawy): 127 x 127 mm

wydajność cięcia przy 45° (bez podstawy): 127 x 40 mm

Cena: 499 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychZobaczcie również: Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie