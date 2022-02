Sobotnia oferta w Lidlu: tania elektronika - co warto kupić? [12.02.2022]

Jakie produkty pojawiły się dzisiaj w sklepie Lidl? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Sprawdzamy aktualną ofertę.

Sobotnia oferta Lidla to okazja, aby trafić na ciekawe urządzenia i akcesoria. Co tydzień pojawiają się nowe oferty zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online. Co pojawiło się tym razem? Wybraliśmy kilka najciekawszych produktów.

Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1, SHAZ 22.2 D5

odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 - nowoczesna technologia cyklonowa umożliwia bezworkowe odkurzanie

zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub do podłóg

bezprzewodowy

wydajny silnik 130 W

2 poziomy ssania: tryb MAX i tryb ECO

rurę można szybko odczepić - bezproblemowe zastosowanie jako odkurzacz ręczny

szczotka do podłóg z przegubem obrotowym 180°

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi HEPA i filtrowi ze stali szlachetnej

demontaż urządzenia bez użycia narzędzi umożliwia łatwe czyszczenie i opróżnianie wyjmowanego pojemnika na kurz

wyjmowany akumulator

akcesoria w zestawie: uchwyt ścienny, materiał montażowy, elektryczna szczotka podłogowa, szczotka do kurzu, dysza szczelinowa, mała szczotka, aluminiowa rura ssąca, zasilacz sieciowy

Cena: 299 zł

Zobacz również:

Vileda Mop parowy Steam XXL

mop parowy Steam XXL

zapewni gruntowne i higieniczne czyszczenie - zabija do 99,9% bakterii

bardzo duża powierzchnia mopa (40 cm)

w zestawie 2 wysokiej jakości wkłady do mopa zapenią sprzątanie bez smug

czyszczenie całkowicie bez knieczności dodawania środków chemicznych

sprawdzona jakośc GS

2 lata gwarancji

długość przewodu zasilającego: ok. 7 m

moc: 1550 W

pojemność zbiornika: ok. 400 ml

Cena: 299 zł

PHILIPS Żelazko parowe EasySpeed 2000 W GC1744/20

cztery ustawienia pary zapewniają lepsze efekty prasowania

silny wyrzut pary: 90 g/min, stałe uderzenie pary: 25 g/min

duży zbiornik na wodę umożliwia dłuższe prasowanie

funkcja sprayu

przycisk Calc Clean do łatwego odkamieniania

stopa pokryta warstwą nieprzywierającą zapewnia lepszy poślizg i większą odporność na zarysowania

moc: 2000 W

zbiornik na wodę: 220 ml

Cena: 79,90 zł

Wiertarka udarowa 750 W

regulowana pozycja uchwytu czołowego

możliwość pracy z udarem lub bez

płynna regulacja obrotów

bieg w prawo/w lewo

walizka w zestawie

maks. liczba uderzeń: 48000 min-¹

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-3000 min-¹

moment obrotowy: 10 Nm

maks. średnica otworu: 30 mm w drewnie, 14 mm w betonie, 12 mm w stali

Cena: 99 zł

Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 379 zł

Przenośna pilarka stołowa PMTS 210 A1

PARKSIDE® przenośna pilarka stołowa PMTS 210 A1 do precyzyjnych cięć w drewnie, płytach wiórowych, powlekanych płytach meblarskich i tworzywach sztucznych

łatwy transport - waga całkowita tylko 14 kg

wydajny silnik o mocy 1200 W

płynna regulacja wysokości cięcia

płynne przychylanie tarczy tnącej ze skalą do dokładnych cięć po skosie

ogranicznik równoległy i kątowy (-60° do +60°) do precyzyjnych cięć

stół powlekany proszkowo ze zintegrowanym rowkiem prowadnicy

boczne poszerzenie stołu ze zmiennym elementem wysuwanym

2 przyłącza do zewnętrznego układu zasysania (osłona tarczy tnącej/obudowa)

popychacz w uchwycie bocznym

obudowa powlekana proszkowo z nóżkami gumowymi tłumiącymi wibracje

zabezpieczony włącznik / wyłącznik

tarcza tnąca (wstępnie zamontowana): Ø 210 mm / 24 zęby

nadaje się również do stałego montażu na stole warsztatowym

akcesoria zawarte w zestawie: ogranicznik równoległy, ogranicznik kątowy, popychacz, narzędzie do wymiany tarczy, materiał do montażu na stole warsztatowym

Cena: 349 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa piła szablasta PSSAP 20 Li C3, bez akumulatora i ładowarki

bezproblemowe piłowanie drewna, tworzywa sztucznego, metalu i materiałów budowlanych

silnik bez szczotek - wyjątkowo wytrzymały, mocy i odporny na zużycie

bezstopniowo sterowana przełącznikiem ilość skoków

płyta spodnia, rozkładana bez użycia narzędzia, dla zmiennej głębokości cięć

w zestawie z 2 wysokiej jakości brzeszczotami do cięcia drewna i metalu

zintegrowana lampka LED

antypoślizgowy uchwyt

wymiana tarcz bez użycia narzędzia z szybkim mocowaniem

kompatybilna z tarczami powszechnie dostępnymi na rynku

w zestawie z walizką do transportowania

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

bez akumulatora, bez ładowarki

w zestawie: 2 wysokiej jakości brzeszczoty do cięcia drewna i metalu

Cena: 299 zł

SANITAS Ciśnieniomierz naramienny SBM 47

SANITAS ciśnieniomierz naramienny SBM 47 zapewnia w pełni automatyczny, oscylometryczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu

technologia pompowania: szybki i wygodny pomiar już podczas pompowania

doskonale czytelny, duży, podświetlany na niebiesko wyświetlacz (ok. 70 x 80 mm)

mankiet uniwersalny, nadaje się do obwodów ramienia 22-42 cm

kontrola położenia mankietu

wskaźnik ryzyka: wyniki klasyfikowane zgodnie z barwną skalą

wykrywanie arytmii: ostrzega w przypadku zaburzeń rytmu serca

pamięć dla dwóch użytkowników, zapisuje do 100 pomiarów

obliczanie średniej wartości: wszystkich zapisanych pomiarów; porannych i wieczornych z 7 dni

data i godzina /dzień-miesiąc/ 12 h lub 24 h do wyboru

automatyczne spuszczanie powietrza

automatyczne wyłączanie

wskaźnik wymiany baterii

w zestawie: 4 baterie 1,5 V AAA; praktyczny pokrowiec do przechowania; osobna wkładka do klasyfikacji wyników pomiaru

wyrób medyczny

Cena: 79,90 zł

SANITAS Pulsoksymetr SPO 25

pomiar saturacji tętniczej (SpO2) i tętna (częstość tętna)

szczególnie polecany dla osób z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i niewydolnością serca

zastosowanie podczas uprawiania sportu na dużych wysokościach (np. wspinaczka górska, lotnictwo sportowe)

czytelny kolorowy wyświetlacz TFT

wyświetlacz z 4 perspektywami widoku i ustawianą jasnością

graficzne przedstawienie tętna

wskaźnik wymiany baterii

automatyczne wyłączanie

łatwa obsługa

mały i lekki - idealny do użytku domowego i w drodze

w zestawie: markowe baterie 2 x AAA z datą ważności min. 5 lat od czasu produkcji

Cena: 49,90 zł

Trenażer do rąk i nóg

urządzenie do indywidualnych ćwiczeń ramion i nóg

różna intensywność treningu dzięki regulowanemu oporowi

cyfrowy wskaźnik czasu i liczby okrążeń, wskaźnik prędkości i spalonych kalorii

możliwość zastosowania wszędzie - w domu lub biurze

prosty montaż dzięki zastosowaniu mechanizmu składanego bez użycia narzędzia z blokadą bezpieczeństwa

w zestawie z baterią (1 x 1,5 V⎓ LR44) i instrukcją obsługi

Cena: 89,90 zł

Myjka akumulatorowa do podłóg SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

*wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena: 399 zł

Sokowirówka SFE 450 C3

do świeżych soków owocowych i warzywnych

szybkie wyciskanie soku z owoców i warzyw bez wcześniejszego krojenia

wyjątkowo duży otwór do wkładania całych owoców

bez utraty wartościowych minerałów oraz witamin

wydajny silnik 450 W z 2 stopniami prędkości do optymalnego wyciskania soku

filtr z mikrositkiem ze stali szlachetnej i pojemnik na sok z oddzielaniem piany dla uzyskania klarownych soków

duży pojemnik na odpadki i ciągłość pracy aż do 30 minut bez przerwy

wyłącznik bezpieczeństwa: praca możliwa jedynie przy prawidłowym zamknięciu pokrywy obudowy

przyssawki zapewniające stabilizację i zintegrowane zwijanie kabla

łatwe czyszczenie – dołączona szczoteczka

z 10 smacznymi przepisami

zawartość zestawu: przepychacz, pojemnik na sok, pokrywa obudowy, oddzielny pojemnik na sok, pojemnik na odpady, sito, szczoteczka do czyszczenia

Cena: 499 zł

