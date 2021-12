Sobotnia oferta w Lidlu: tania elektronika - co warto kupić? [18.12.2021]

Jakie produkty pojawiły się dzisiaj w sklepie Lidl? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Sprawdzamy aktualną ofertę.

Sobotnia oferta Lidla to okazja, aby trafić na ciekawe urządzenia i akcesoria. Co tydzień pojawiają się nowe oferty zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online. Co pojawiło się tym razem? Wybraliśmy kilka najciekawszych produktów.

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 20 V

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah)

w zestawie: akumulator, ładowarka, walizka, klips do paska, 8 bitów i 8 wierteł HSS

obroty: 1. bieg: 0–400 min-¹, 2. bieg: 0-1400 min-¹

poziomy momentu obrotowego: 25 + 1 poziom wiercenia

maks. moment obrotowy: 45 Nm

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm

maks. średnica otworu: 30 mm w drewnie / 13 mm w stali

Cena: 199 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychZestaw do mechaniki precyzyjnej z lupą LED

powiększenie 2,5-/5- krotne

z uchwytem na lutownice

w zestawie baterie

ok. 25 x 12 x 16 cm (dł. x szer. x wys.)

Cena: 29,99 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychŻelazko parowe SDB 2400 F4

wysokiej jakości antystatyczna powłoka ceramiczna dla zapewnienia optymalnego poślizgu

możliwość prasowania z parą lub na sucho

29 otworów wyrzutu pary i 2 funkcje wyrzutu pary: para pozioma – do szczególnie ciężkich tkanin i do rozprasowywania uciążliwych zagnieceń; para pionowa – do odświeżania i wygładzania zagnieceń wiszących tkanin i firan

płynna regulacja ciągłej pary (w 4 stopniach)

system zapobiegający kapaniu i funkcja samooczyszczania "Self Clean"

wyłącznik bezpieczeństwa z optyczną i akustyczną funkcją ostrzegawczą

wskaźnik świetlny pokazujący fazy nagrzewania

kabel obrotowy o 360°

pojemnik na wodę o pojemności 300 ml

długość kabla: ok. 190 cm

wyłącznik bezpieczeństwa: po ok. 30 sekundach (po odstawieniu poziomym), po ok. 8 minutach (po odstawieniu pionowym)

z zestawie: pojemnik na wodę

Cena: 59,90 zł

SANITAS Oczyszczacz powietrza 60 W

przystosowany do pomieszczeń o powierzchni do 26 m2

natężenie przepływu powietrza do 110 m3/godz.

z uchwytem do przenoszenia

3-stopniowa dmuchawa powietrza

2 tryby pracy: dzienny oraz nocny (wyłączony panel sterowania)

z funkcją jonizacji

Cena: promocja 299 zł

Tylko w sklepach stacjonarnych Automatyczny dozownik mydła lub płynu do dezynfekcji

z czujnikiem ruchu i kontrolną lampką pracy

higieniczne i bezdotykowe dozowanie mydła w płynie, płynu do mycia naczyń albo żelu dezynfekującego

łatwe napełnianie przez zdejmowaną pokrywkę

z 4 bateriami AAA (LR03) i instrukcją obsługi

całkowita ilość napełnienia: ok. 330 ml (ok. 315 ml do "MAX")

Cena: 29,99 zł

