Sobotnia oferta w Lidlu: tania elektronika - co warto kupić? [20.11.2021]

Jakie produkty pojawiły się dzisiaj w sklepie Lidl? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Sprawdzamy aktualną ofertę.

Sobotnia oferta Lidla to okazja, aby trafić na ciekawe urządzenia i akcesoria. Co tydzień pojawiają się nowe oferty zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online. Co pojawiło się tym razem? Wybraliśmy kilka najciekawszych produktów.

Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu

zabezpieczenie przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

wyświetlacz LCD

do akumulatorów o pojemności 8-250 Ah

automatyczne rozpoznawanie akumulatorów z ostrzeżeniem w przypadku ich uszkodzenia

inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym

Cena: 199 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychWiertarkowkrętarka akumulatorowa 20 V

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah)

w zestawie: akumulator, ładowarka, walizka, klips do paska, 8 bitów i 8 wierteł HSS

obroty: 1. bieg: 0–400 min-¹, 2. bieg: 0-1400 min-¹

poziomy momentu obrotowego: 25 + 1 poziom wiercenia

maks. moment obrotowy: 45 Nm

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm

maks. średnica otworu 30 mm w drewnie / 13 mm w stali

Cena: 199 zł

Tylko w sklepach stacjonarnychNagrzewnica ceramiczna PKH 2000 B1

nagrzewnica elektryczna do szybkiego ogrzewania lub wentylacji pomieszczeń

kompaktowa dmuchawa elektryczna z mocnym i trwałym elementem grzewczym PTC

regulowany termostat z 2 ustawieniami ciepła (1100 / 2000 W)

bezpieczna praca dzięki ochronie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem

może być również używany jako wentylator

wytrzymała obudowa z kratką ochronną po obu stronach

stabilna rama z uchwytem do przenoszenia i antypoślizgowymi nóżkami

Cena: 119 zł

Gogle narciarskie i snowboardowe

100% ochrony UV

klasa optyczna 1 (wysoka ochrona przed promieniowaniem słonecznym)

podwójne szkła z niepękającym szkłem zewnętrznym z poliwęglanu

szkła sferyczne zapobiegające zniekształceniom

wewnętrzna soczewka z powłoką przeciwmgielną (Ani-fog)

otwory wentylacyjne dla optymalnej cyrkulacji powietrza

2-krotnie regulowany, elastyczny i miękki pasek z antypoślizgowymi wkładkami silikonowymi, z podwójnym wyściełaniem zapewniającym doskonałe dopasowanie

oprawa wykonana z wysokiej jakości, elastycznego tworzywa sztucznego PU

w zestawie z etui do przechowywania, wykonane z mikrowłókna – można zastosować również jako szmatkę do czyszczenia

kształt i wzornictwo pasuje do kasków narciarskich CRIVIT®

przetestowane i zalecane przez ekspertów

Cena: 49,99 zł

Kask narciarski lub snowboardowy

przetestowany według normy DIN EN 1077/klasa B

zewnętrzna skorupa z ABS

bardzo lekki i stabilny

wdajny system wentylacji z 10 otworami - 2 z nich można regulować

suwaki do regulacji systemu wentylacji

zdejmowana podszewka, nadająca się do prania

szerokie, wyściełane paski pod brodą

wielostopniowe, zabezpieczające zamknięcie na zacisk

wyjmowane i ergonomiczne wyściełania uszu ze strefami słyszenia i zintegrowaną kieszonką na słuchawki

praktyczny klips na gogle narciarskie

w zestawie worek na kask

Cena: 99 zł

Silvercrest Kitchen Tools Blender kielichowy SSMC 600 B1

do przygotowywania koktajli, smoothie, kruszenia lody itp.

silnik o mocy 600 W

pojemnik miksera ze szkła

5 poziomów prędkości

funkcja pulsacyjna

nóż z nierdzewnej stali szlachetnej

pokrywka z otworem do napełniania

wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce

10 przepisów zawartych w instrukcji obsługi

nóżki z przyssawkami

Cena: 119 zł

Maszynka do strzyżenia włosów i brody

czas pracy: do 60 min, ładowanie: ok. 90 min

akumulator litowo-jonowy 700 mAh (3,7 V)

w zestawie: adapter, stacja ładowania, 6 nasadek do strzyżenia, nasadka do przerzedzania, szczoteczka do czyszczenia, nożyczki, grzebień, peleryna fryzjerska, etui

do ścinania, przycinania, konturowania i strzyżenia

2 poziomy prędkości

ostrza pokryte tytanem

1 nasadka do przerzedzania i 6 nasadek do strzyżenia (3,8-32 mm)

Cena: 79,90 zł

SILVERCREST Oczyszczacz powietrza SLR 30 A1

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu

system 3-krotnej filtracji (filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym)

wysoce skutecznie usuwa cząsteczki i drobiny z powietrza w pomieszczeniu - czyste powietrze dla zdrowszego życia

wskaźnik Clean Air Delivery Rate (CADR): 130 m3/h

czujnik jakości powietrza z barwnym wskaźnikiem LED na panelu obsługi: dobra jakość powietrza: niebieski, średnia jakość powietrza: żółty, zła jakość powietrza: czerwony

panel obsługi z 4 ustawieniami funkcji: warianty wentylacji (Auto / High / Low / Sleep); generator jonów - dla skuteczniejszego wiązania kurzu; timer z automatycznym wyłączaniem; 1, 2, 4 lub 8 godzin do wyboru; wskaźnik wymiany filtra

Cena: 279 zł

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi 10 W

ładowarka indukcyjna Qi 10 W do bezprzewodowego ładowania urządzeń kompatybilnych z Qi®

ładuje również przez cienkie etui

wskaźnik LED

podwójna cewka indukcyjna do ładowania w pionie lub w poziomie

praktyczny stojak do odkładania smartfona podczas ładowania

w zestawie kabel do ładowania USB-A 2.0 na USB-C (1 m)

Cena: 79,90 zł

LIVARNO LUX Lampka biurkowa LED

lampa stołowa lub biurkowa z portem USB do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet

z nowoczesnym panelem dotykowym

białe światło i jasność mogą być regulowane w zależności od potrzeb: od przytulnej ciepłej bieli do przyjaznej czytelnikowi chłodnej bieli w 5 stopniach; możliwość ściemniania w 7 stopniach

ramię oprawy i listwa oświetleniowa mogą być obracane i wychylane

energooszczędny moduł LED o długiej żywotności i wysokiej wydajności świetlnej

w zestawie z zasilaczem

Cena: 79,90 zł

Pilarka tarczowa ręczna 1350 W Ø190 mm

pilarka tarczowa ręczna ze zmiennym sterowaniem liczbą obrotów - optymalnie dopasowane obroty dla różnych materiałów, takich jak drewno, płyty wiórowe, tworzywo sztuczne i lekkie materiały budowlane

elektronicznie regulowany łagodny rozruch (Soft Start)

automatyczne podwyższanie mocy – Intelligent Power Control

płynna regulacja głębokości i kąta cięcia

podłączane prowadzenie laserowe

ergonomiczny uchwyt z obustronnie obsługiwanym wyłącznikiem bezpieczeństwa

wahadłowa pokrywa ochronna z dźwignią zwrotną

złącze do zewnętrznego układu zasysania

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

w zestawie z pilarką tarczową ręczną: 2 tarcze Ø 190 mm x Ø 20 mm z 24 lub 48 zębami (jedna zamontowana), 1 ogranicznik równoległy, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym (w zintegrowanym uchwycie), 1 złącze dla zewnętrznego układu zasysania, 2 baterie (do lasera)

Cena: 179 zł

PARKSIDE Spawarka 100 A

wydajne urządzenie kompaktowe

przełącznik 2-pozycyjny umożliwiający dopasowanie do grubości elektrody (1,6/2,0 i 2,5 mm)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

2 m przewód spawalniczy z uchwytem na elektrody (dla Ø 1,6–2,5 mm)

2 m przewód masy z silnym zaciskiem

stabilna obudowa metalowa

w zestawie: maska spawalnicza, szczotka druciana z młotkiem, 5 elektrod spawalniczych (2 à 1,6 mm / 2 à 2 mm / 1 à 2,5 mm)

Cena: 249 zł

