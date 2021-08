Sobotnia wyprzedaż w Lidlu - taniej nawet o 80%! Co warto kupić?

Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Lidlu, dzięki której taniej kupicie m.in. sprzęt AGD czy urządzenia warsztatowe. Sprawdźcie, które produkty zostały przecenione.

Wyprzedaże w Lidlu, to idealna okazja, aby sporo zaoszczędzić - niektóre produkty kupisz taniej o 80%. Tym razem w oferta promocyjna obejmować będzie artykuły przemysłowe oraz odzieżowe i potrwa od soboty (28.08.2021) do wyczerpania zapasów. Promocja jest dostępna wyłącznie w sklepie stacjonarnym. Sprawdzamy, co zostało przecenione.

Odkurzacz akumulatorowy

pojemnik na kurz: maks. 100 ml

ładowarka w zestawie

zintegrowany filtr EPA

2 w 1: dysza do fug i nasadka szczotkowa

czas pracy ok. 15 min

Cena promocyjna: 49 zł

Czajnik elektryczny

wyjmowany filtr kamienia

wskaźnik poziomu wody

zagotowuje 1 l wody w ok. 2:50 min

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

pojemność: maks. 1,8 l

dł. przewodu sieciowego ok. 75 cm

Cena promocyjna: 49 zł

Gofrownica z wymiennymi płytkami

z lampką kontrolną i stopkami antypoślizgowymi

wymienne płytki z zapobiegającą przywieraniu powłoką firmy ILAG®

z przykładowymi przepisami

3 w 1: gofry belgijskie, minigofry z motywem, minipączki

słodkie domowe przekąski - szybko, łatwo i przyjemnie

Cena promocyjna: 45 zł

Toster

funkcja rozmrażania i podgrzewania

6-stopniowy regulator przypieczenia

dł. przewodu sieciowego: 100 cm

z polerowanym przodem ze stali szlachetnej i lakierowanymi bokami

zdejmowana nakładka na bułki

Cena promocyjna: 49 zł

Szlifierka kątowa

średnica tarczy: 230 mn

moc znamionowa: 2000 W

znamionowa liczba obrotów: n 6500 min- ¹

wielkość tarczy: Ø 230 mm

akcesoria zawarte w zestawie: klucz montażowy z dwoma otworami

dugość przewodu sieciowego: 4 m

Cena promocyjna: 129 zł

Pilarka ukosowa z laserem

dł. przewodu sieciowego: 2 m

do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

pobór mocy: 2000 W

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4800 min- ¹

egulacja pochylenia: 0° do 45°

regulacja cięcia pod kątem: -45° do +45°

długość cięcia: maks. 340 mm (240 mm przy 45°)

wysokość cięcia: maks. 65 mm (38 mm przy 45°)

tarcza tnąca: Ø 210 mm / 24 zęby (wstępnie zmontowane)

podgląd linii cięcia: laser

Cena promocyjna: 299 zł

Spawarka

pasuje do elektrod ze stali szlachetnej, odlewów i zasadowych elektrod prętowych

niewielki ciężar - idealna do mobilnego zastosowania

spokojny i równomierny łuk spawalniczy regulowany elektrycznie

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

zintegrowany wentylator

Cena promocyjna: 199 zł

