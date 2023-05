Sok z żuka 2 – kiedy premiera filmu Tima Burtona? Jenna Ortega i Winona Ryder w komediowym horrorze

Tim Burton powraca, a wraz z nim niesławny, obleśny upiór uwielbiający płatać żyjącym złośliwe figle. Kiedy "Sok z żuka 2" trafi do kin? Kto zagra w gotyckim filmie? Tego dowiecie się z naszego artykułu. “Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle...!”

Sok z żuka 2 – najważniejsze informacje

Tytuł: Sok z żuka 2 (Beetlejuice 2)

Sok z żuka 2 (Beetlejuice 2) Reżyseria: Tim Burton

Tim Burton Scenariusz: Alfred Gough, Miles Millar

Alfred Gough, Miles Millar Gatunek: dark fantasy, czarna komedia

dark fantasy, czarna komedia Kraj produkcji: USA

Sok z żuka to kontynuacja czarnej komedii Tima Burtona z 1988 roku. Oryginalny Sok z żuka to utrzymany w gotyckiej stylistyce film opowiadający o rodzinie, która kupuje nawiedzony dom. Pan i Pani Deetz oraz ich córka-gotka Lydia wprowadzają się do posiadłości należącej do małżeństwa, które zginęło w wypadku samochodowym. Jednak zmarli wcale nie opuścili domu i nie mają zamiaru pozwolić, by rozgościli się w nim nowi właściciele.

Duchy wzywają na pomoc "bio-ezgorcystę" o imieniu Beetlejuice – złośliwego, obrzydliwego osobnika trudniącego się straszeniem i przepędzaniem żywych. Nieoczekiwanie zaprzyjaźniają się jednak z nastoletnią Lydią, która jako jedyna jest w stanie zobaczyć zjawy.

Jeśli jesteście ciekawi oryginalnego Soku z żuka, możecie go wypożyczyć m.in. w serwisie Canal+ PREMIERY lub Amazon Prime Video.

Akcja Soku z żuka 2 będzie rozgrywać się 27 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, ale prawdopodobnie skoncentruje się ona na córce Lydii.

Za scenariusz odpowiedzialny jest duet scenarzystów, którzy stworzyli Wednesday. Kostiumy przygotuje Colleen Atwood, uznana kostiumografka, który stworzyła stroje m.in. do Edwarda Nożycorękiego i Sweeney Todda.

Data premiery

Amerykańska premiera drugiej części słynnego Soku z żuka zaplanowana jest na 6 września 2024 roku. Data polskiej premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Obsada

Sok z żuka z roku 1988 zasłynął między innymi gwiazdorską obsadą, w której znalazł się Michael Keaton, Alec Baldwin i Geena Davis. W filmie kultową rolę zagrała również wschodząca gwiazda kina – nastoletnia Winona Ryder.

Wygląda na to, że w kontynuacji swojego przeboju Tim Burton postanowił zatrudnić jeszcze większą grupę gwiazd.

Do swoich ról z pierwszej części powrócą:

Winona Ryder – Lydia Deetz

– Lydia Deetz Catherine O’Hara – Delia Deetz, matka Lydii

– Delia Deetz, matka Lydii Michael Keaton – Beetlejuice

Do obsady dołączą również:

Jenna Ortega – córka Lydii

– córka Lydii Willem Dafoe

Justin Theroux

Monica Bellucci

