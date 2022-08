Soldier Boy spotka ojca? Chłopaki nie z tego świata...

Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów niegodziwych superbohaterów i łowców demonów. Właśnie potwierdziła się plotka, która w internecie krążyła przynajmniej od dwóch lat.

The Boys + Superatural?

Jak właśnie poinformował portal Entertainment Weekly do obsady 4 sezonu The Boys wreszcie dołączy Jeffrey Dean Morgan – John Winchester z Supernatural (ale też Negan z The Walking Dead). Czemu to tak sensacyjna wieść? Otóż aktora i twórców serialu łączy ciekawa sieć powiązań.

Eric Kripke, showrunner The Boys, jest twórcą Supernatural, w którym Jeffrey Dean Morgan zagrał ojca głównych bohaterów, Deana i Seana. Jednocześnie wcielający się w Deana Winchestera Jensen Ackles w trzecim sezonie The Boys zagrał Soldier Boya. Wygląda więc na to, że Kripke zbiera starą, serialową rodzinę.

O próbach zwerbowania Morgana do obsady The Boys mówiło się od dłuższego czasu, jednak ciągle coś stało twórcom na przeszkodzie. Dziś wiadomo już, że aktor pojawi się w czwartym sezonie serialu, choć będzie to jedynie występ gościnny. Nie wiadomo, w kogo wcieli się aktor ani czy faktycznie spotka się na planie z Jensenem Ackles – nie jest do końca jasne, czy Soldier Boy powróci do serialu.

The Boys to szalona, obrazoburcza opowieść o superbohaterach, którym do ideału jest bardzo, ale to bardzo daleko. Za to całkiem po drodze im z dzikimi orgiami, krwawą rzezią i wszelkiej maści używkami. W tej bandzie psychopatów i dewiantów prym wiedzie Homelander, ale w trzecim sezonie zyskuje godnego przeciwnika – narcystycznego, cynicznego i brutalnego Soldier Boya. Tytułowe ''chłopaki" usiłują okiełznać rozszalałych superbohaterów i sprawić, by już nigdy nie narodzili się kolejni.

Serial możecie obejrzeć na Amazon Prime Video.

