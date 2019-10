Soma i Costume Quest - do pobrania za darmo

Tym razem i śmiesznie i strasznie. A nawet przerażająco!

Epic Games Store oferuje dwie gry do pobrania za darmo: horror s-f SOMA oraz rysunkowy Costume Quest

SOMA to horror science-fiction od studia Frictional Games, twórców gry Amnesia: The Dark Descent. To niepokojąca opowieść o tożsamości, świadomości i o tym, co czyni nas ludźmi.

Radio nie działa, kończy się prowiant, a maszynom wydaje się, że są ludźmi. Podwodna placówka PATHOS-II jest odizolowana już zbyt długo. Czeka Cię kilka trudnych decyzji. Czy coś ma tu sens? Czy jest coś, o co warto walczyć? Spróbuj!

Costume Quest to halloweenowa przygoda od Double Fine Productions Tima Schafera. W tej uroczej grze fabularnej wybrany przez gracza bohater musi pozbierać cukierki w trzech pięknych lokacjach. To miejsca pełne humoru o charakterystycznych dla Double Fine Productions wątkach fabularnych.

Obie produkcje możesz dodać za darmo do swojego konta w Epic Games Store - wystarczy przejść na stronę sklepu i kliknąć na przycisk ODBIERZ. Pozostaną na zawsze w Twojej bibliotece! Z promocji można korzystać do 7 listopada.