Sonda kosmiczna NASA zrobiła zdjęcie łazika marsjańskiego Perseverance!

Zobacz, jakie zdjęcie zrobiła Sonda kosmiczna NASA. Łazik marsjański Perseverance wygląda jak błyszcząca plamka.

Łazik Perseverance jest wielkości małego samochodu, ale nie stanowi to problemu dla Sondy kosmicznej NASA, której udało się uchwycić jego widok z orbity. Zespół NASA podzielił się w tym tygodniu fantastycznym obrazem pokazującym łazik wyglądający jak jasny prostokąt na pofałdowanym marsjańskim krajobrazie.

Jeśli dobrze się przyjrzeć, można nawet dostrzec ślady kół łazika! Obrazy takie jak ten pozwalają naukowcom wybrać najlepszą trasę, by dotrzeć do głównego celu. Obecnie łazik znajduje się 700 metrów od miejsca lądowania. Co ciekawe, NASA pozwala śledzić położenie łazika za pomocą interaktywnej mapy online.

Wkrótce łazik powróci do swoich badań geologicznych i poszukiwania śladów życia mikrobiologicznego na planecie. Choć Perseverance wydaje się mały na zdjęciu, jego misja jest ogromna.

