Sonic 2: Szybki jak błyskawica. Wszystko, co wiemy o nadchodzącej premierze

Kiedy premiera Sonic the Hedgehog 2 w Polsce? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Sonic 2: Szybki jak błyskawica / zdjęcie: Paramount Pictures

Sonic 2: Szybki jak błyskawica

Tytuł oryginalny: Sonic the Hedgehog 2

Reżyseria: Jeff Fowler

Scenariusz: Josh Miller, Pat Casey, John Whittington

Gatunek: Animacja, Przygodowy

Produkcja: Japonia, USA

Sonic 2: Szybki jak błyskawica to ekranizacja popularnej serii gier firmy SEGA z tytułowym jeżem w roli głównej. Ta niebieska, futrzasta kulka energii łączy siły z przyjaciółmi, aby powstrzymać doktora Robotnika (Jim Carrey) przed przejęciem władzy nad światem. Bohater musi znaleźć magiczny szmaragd, zanim zostanie wykorzystany do niecnych czynów.

Oto oficjalne streszczenie filmu:

Po osiedleniu się w Green Hills, Sonic chce udowodnić, że ma wszystko, czego potrzeba, aby zostać prawdziwym bohaterem. Moment testu nadchodzi, gdy dr Robotnik powraca, tym razem z nowym partnerem, Knuckles, aby znaleźć szmaragd, który ma moc niszczenia cywilizacji. Sonic łączy siły z własnym pomocnikiem, Tailsem, i razem z nim wyrusza w podróż po całym świecie, aby znaleźć szmaragd, zanim wpadnie on w niepowołane ręce.

Pierwsza część przygody z 2020 roku okazała się kasowym przebojem i zarobiła ponad 306 milionów dolarów na całym świecie. Podobny sukces osiąga już nowa produkcja, która cieszy się największym otwarciem w historii adaptacji gier.

Sonic 2 w pierwszy weekend otwarcia kin zarobił ponad 71 milionów dolarów, a już niedługo pojawi się także w Polsce.

Premiera

Kontynuacja przygód niebieskiego jeża zadebiutuje w polskich kinach już 22 kwietnia 2022 roku.

Obsada

W Sonic 2: Szybki jak błyskawica powrócą postaci znane już z pierwszej części przygód niebieskiego jeża. Oto pełna lista aktorów biorących udział w produkcji:

Ben Schwartz jako Sonic (głos)

jako Sonic (głos) Idris Elba jako Knuckles (głos)

jako Knuckles (głos) Collen O'Shanussy jako Tails (głos)

jako Tails (głos) Jim Carrey jako Dr Ivo Robotnik

jako Dr Ivo Robotnik James Marsden jako Tom

jako Tom Tika Sumpter jako Maddie

jako Maddie Natasha Rothwell jako Rachel

jako Rachel Shemar Moore jako Randall

jako Randall Adam Pally jako Wade

jako Wade Lee Majdoub jako Agent Stone

jako Agent Stone Antwan Eilish jako Nick

jako Nick Vladimir Raiman jako Barman

Ciekawostki

Filmy Sonic the Hedgehog oparte są na serii gier wideo o tej samej nazwie, zapoczątkowanej w 1991 roku przez firmę SEGA.

Nad drugą częścią filmu pracował ten sam zespół kreatywny, co w przypadku części pierwszej - Jeff Fowler jako reżyser i Pat Casey, Joshem Millerem oraz Johnem Whittingtonem jako scenarzyści.

Pierwszy oficjalny zwiastun Sonic the Hedgehog 2 został zaprezentowany przez Paramount Pictures 10 grudnia 2021 roku.

Paramount Pictures i Sega Sammy Group wypuściło Sonic the Hedgehog 2 w kinach w Stanach Zjednoczonych 8 kwietnia 2022 roku. Film trafi również do Paramount+ po 45 dniach od daty premiery kinowej.

Główne zdjęcia do Sonic the Hedgehog 2 rozpoczęły się w marcu 2021 roku pod roboczym tytułem Emerald Hill, ze względu na to, że historia dotyczy magicznego szmaragdu.

Druga część filmu rozpoczyna się od miejsca, w którym zakończył się Sonic the Hedgehog z 2020 roku, czyli kiedy dr Robotnik zostaje zesłany na planetę grzybów, gdzie planuje swój powrót i zemstę.

