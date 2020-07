Sonic the Hedgehog 2 - kontynuacja kinowego przeboju z datą premiery

Jeśli spodobał wam się film Sonic the Hedgehog, to z pewnością zainteresuje was informacja, że wytwórnia Paramount Pictures ogłosiła datę premiery jego kontynuacji.

Sonic the Hedgehog (w Polsce - Sonic. Szybki jak błyskawica) to ekranizacja popularnej serii gier z tytułowym jeżem w roli głównej. Dość niespodziewanie film w reżyserii Jeffa Fowlera okazał się kasowym przebojem. Pomimo krótkiej obecności w kinach (spowodowanej pandemią COVID-19), Sonic the Hedgehog zarobił ponad 306 milionów dolarów na całym świecie i zaliczył rekordowy start (ponad 100 milionów dolarów w weekend otwarcia). Nic zatem dziwnego, że wytwórnia Paramount Pictures postanowiła dalej inwestować w markę i ujawniła dzisiaj datę premiery Sonic the Hedgehog 2. Kontynuacja przygód sympatycznego, niebieskiego jeża zadebiutuje 8 kwietnia 2022. Za sterami projektu ponownie zasiądzie Jeff Fowler, a towarzyszyć mu będą autorzy scenariusza do oryginału - Pat Casey oraz Josh Miller. Możemy być zatem spokojni o jakość produkcji. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć filmu Sonic. Szybki jak błyskawica, to obecnie jest on dostępny na licznych platformach VOD, m.in.: player.pl, Canal+ czy iTunes.