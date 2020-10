Z okazji 60-lecia Sega jest możliwość pobrania Sonic the Hedgehog 2 za darmo na Steam. Jakie jeszcze gry można zgarnąć w promocji?

Sonic wpisał się już w kulturę graczy w latach 90. Niebieski jeż poruszający się z prędkością ponaddźwiękową z pewnością jest znany niejednemu fanowi gier komputerowych. Sami z sentymentem wspominamy całą serię gier komputerowych oraz seriali animowanych.

Jeżeli wspominacie ukochaną postać tak samo miło jak my, to z pewnością ucieszycie się, że Sonic the Hadgehog 2 jest dostępny w sklepie Steam. Wydawca gier Sega udostępnia swoje produkcje w dużych przecenach lub za darmo. Jednak nie zwlekaj zbyt długo, Sonic będzie darmowy tylko do 19 października!

W ramach promocji są też inne gry, które mogą być interesujące. Z 75% obniżką można zakupić na przykład Sonic Mania. Dodatkowo jeżeli dobrze pamiętacie grę Hospital Theme, to z pewnością zainteresuje Was druga odsłona gry Two Point Hospital, która będzie dostępna w cenie 70% niższej niż normalnie.

