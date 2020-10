Sonic the Hedgehog trafi do Fall Guys

Przebojowa produkcja Fall Guys, już niebawem wzbogaci się o ikonicznego bohatera - jeża Sonica.

Firma Sega obchodzi właśnie 60-tą rocznicę istnienia. Z tej okazji, dla fanów twórczości japońskiego producenta przygotowano wiele atrakcji. Między innymi, możecie w atrakcyjnych cenach kupić wybrane produkcji Segi. Co więcej, za darmo na platformie Steam dostępna jest klasyczna platformówka - Sonic the Hedgehog 2. To jednak nie koniec atrakcji, bowiem dzięki akcji partnerskiej ze studiem Mediatonic, sympatyczny jeż Sonic zawita do Fall Guys.

Twórcy gry Fall Guys podczas wspólnego streamu z przedstawicielami Segi, zdradzili, że już jutro do gry trafią nowe kostiumy do personalizacji postaci w Fall Guys. Jeden z nich inspirowany będzie postacią Sonica. Skin wyceniono na 10 koron i składać się będzie z dwóch części - górnej i dolnej. Na szczęście, każdą z nich będzie można kupić oddzielnie w cenie 5 koron każda.

Przy okazji przypominamy, że od kilku dni trwa drugi sezon w Fall Guys, który przyniósł ze sobą mnóstwo darmowej zawartości. Jeśli jesteście ciekawi, co dokładnie trafiło do gry wraz z najnowszą aktualizacją, to zapraszamy tutaj.

