Sonic w Fortnite? Uroczy jeż może pojawić się w grze

Przecieki oraz Fortnite idą w ostatnim czasie w parze. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ Epic Games dodaje tak dużo nowej zawartości do swojej gry, że trudno jest utrzymać wszystko w tajemnicy. W mediach społecznościowych działa wiele osób, które zajmują się przeciekami, a ich dotychczasowe informacje w dużej mierze się sprawdzały. Jednym z takich użytkowników jest Hypex, i to on na Twitterze poinformował o tym, że niedługo w Fortnite może pojawić się skórka przedstawiająca sympatycznego, niebieskiego jeża, Sonica.

The last tweet was wrong but hear me out on this.. There's an unreleased contrail for a skin codenamed "Sonic" and it uses Raz' ribbons around his arms, and the color is PINK.



My prediction is: its either a female counterpart of Raz OR an upcoming skin that has a similar effect! pic.twitter.com/oUtixxuyud