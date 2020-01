Sonos ucina wsparcie dla starszych głośników

Urządzenia typu Smart mają wspólny problem. Po pewnym czasie kończy się ich wsparcie. Z konsekwencjami tych działań zmagać się będą posiadacze głośników Sonos.

Wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne z funkcjami Smart są ciekawsze od swoich klasycznych odpowiedników, ale mają sporo wad. Najważniejszą z nich jest wsparcie techniczne oraz wprowadzanie kolejnych aktualizacji oprogramowania. Niestety coraz częściej kupując telewizor, soundbar, głośnik smart home czy samochód musimy liczyć się z tym, że za pewien czas część jego funkcji przestanie działać. W przypadku samochodu będzie to brak dostępu do najnowszych map, kodeków, rozwiązań typu MirrorLink.

Posiadacze telewizorów po pewnym czasie nie mogą korzystać z najnowszych wersji programów do strumieniowania multimediów.

Niestety obecnie wiele współczesnych inteligentnych urządzeń posiada spory problem z funkcjonowaniem. Producent decyduje o tym kiedy, i jak sprzęty przestaną otrzymywać aktualizacje oprogramowania. O problemie tym przypomniał nam ostatnio Sonos, który nie będzie już wspierać niektórych starszych głośników.

Oznacza to, że w przypadku wybranych modeli przestaną one otrzymywać aktualizacje oprogramowania oraz nowe funkcje od maja 2020 roku. Wszystkich posiadaczy głośników Sonos pragniemy uspokoić. Brak dostępności nowych aktualizacji nie oznacza, że ich głośniki od maja 2020 roku przestaną działać. Pierwotnie Sonos miał plan wyłączenia z użytku starych modeli, ale CEO firmy wycofał się z tego planu.

Patrick Spence oświadczył klientom, że pomimo zakończenia wsparcia dla ich głośników nadal będą one pracować tak, jak dziś. CEO obiecał, że firma zobowiązuje się w dalszym ciągu udostępniać poprawki błędów oraz łątki bezpieczeństwa dla starszych modeli.

Według prezesa Sonos, "Wielu z Was zainwestowało wiele w swoje systemy Sonos i zamierzamy uhonorować tę inwestycję tak długo, jak to możliwe. O ile starsze produkty Sonos nie będą miały nowych funkcji, zobowiązujemy się do utrzymywania ich na bieżąco poprzez poprawki błędów i poprawki bezpieczeństwa tak długo, jak to możliwe. Jeśli natkniemy się na coś, co nie jest możliwe do zrealizowania, będziemy pracować nad zaoferowaniem alternatywnego rozwiązania i poinformujemy o wszelkich zmianach, jakie zauważysz w swoim doświadczeniu".

