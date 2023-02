Sons of the Forest - jaka karta graficzna jest potrzebna, aby przeżyć w lesie?

Fani wirtualnego survivalu w końcu się doczekali. Druga część popularnego The Foresta została wypuszczona we wczesnym dostępie. Postanowiłem sprawdzić, czy w przypadku tego tytułu nie natrafimy na żadne problemy oraz jak mocnego komputera będziemy potrzebować, aby móc liczyć na płynną rozgrywkę?

Spis treści

Premiera gry były wielokrotnie przekładana. Początkowo tytuł ten miał zadebiutować już w 2022 roku, jednak twórcy - niewielkie studio Endnight Games - potrzebowali więcej czasu na jego dopracowanie. Biorąc pod uwagę, że Song of the Forest i tak miał trafić na Steam w formie wczesnego dostępu, u niektórych użytkowników pojawił się niepokój o stan techniczny gry. Ostatnie lata nie rozpieszczały nas na tym polu i nawet duzi wydawcy niejednokrotnie potrafili zawodzić, wypuszczając gry, które długo po premierze nie działały poprawnie. Jak zatem wygląda sytuacja z Sons of the Forest?

Unity Engine - ktoś dalej z tego korzysta?

Małym zaskoczeniem była dla mnie weryfikacja, na jaki silnik graficzny zdecydowali się twórcy - postawili na UNITY. Niezbyt popularny wybór ostatnimi czasy. Można jednak podejrzewać, że deweloperzy woleli się skupić na narzędziu, które już znali z pierwszej części, niż uczyć się od nowa np. takiego Unreal Engine. Dodatkowo najnowsza wersja Unity wcale nie odstaje znacząco od rozwiązań konkurencji. Zapewnia pełne wsparcie dla takich technologii, jak śledzenie promieni w czasie rzeczywistym czy innych efektów postprodukcyjnych. Dodatkowo w dość łatwy sposób, z poziomu samego engine, twórcy mogą dodać wsparcie dla DLSS czy FSR.

Zobacz również:

Czy gra wygląda źle? Nie. Zarówno las, jak i liczne jaskinie, które przyjdzie nam zwiedzać na wyspie, wyglądają nie tylko ładnie, ale i złowieszczo, dodając mrocznego klimatu. W końcu mamy do czynienia z survival horrorem.

Wymagania sprzętowe

Gra, podobnie jak omawiany niedawno przeze mnie Atomic Heart, ma niewielkie wymagania sprzętowe. Minimum, jakie musi spełniać nasz PC, to czterordzeniowy procesor, 12 GB pamięci RAM oraz 3 GB GTX 1060 lub 4 GB Radeon RX 570. W tym przypadku zapewne mówimy o rozgrywce w 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości FullHD przy niskich ustawieniach detali.

. Minimalne Zalecane Procesor Intel Core i5-8400 2.8 GHz / AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz Intel Core i7-8700 3.2 GHz / AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz RAM 12 GB 16 GB Karta graficzna 3 GB GeForce GTX 1060 / 4 GB Radeon RX 570 lub lepsza 11 GB GeForce GTX 1080 Ti / 8 GB Radeon RX 5700 XT Dysk 20 GB SSD 20 GB SSD

Licząc na lepszą oprawę graficzną, deweloperzy zalecają już sześciordzeniowe układy i minimum GTX 1080 TI bądź Radeona Radeon RX 5700 XT. Jednak i w tym przypadku dalej mówimy o rozgrywce w rozdzielczości FullHD. Szkoda, że twórcy bądź wydawca nie pokusili się, aby zaprezentować specyfikację, jaką musi spełnić komputer, byśmy mogli cieszyć się płynną rozgrywką w 60 FPS w rozdzielczości 4K. Nie pozostaje nic innego, jak samemu to sprawdzić.

Testy

Wszystkie testy przeprowadziłem na redakcyjnej platformie testowej - tej samej, z której korzystałem przy sprawdzaniu Hogwarts Legacy czy Atomic Heart. W przypadku doboru kart graficznych również nie zaszły zmiany i Sons of the Forest przetestowałem z następującymi modelami:

MSI GTX 1660 Super Gaming X

PNY GTX 1080 TI

MSI RTX 3080 Suprim X

Gainward RTX 4080 Phantom GS

ASRock RX 7900 XTX Phantom Gaming

W przypadku kart NVIDII korzystałem ze sterowników w wersji 528.49, a Radeona RX 7900 XTX z Adrenalin Edition 23.2.1

Pełna specyfikacja konfiguracji testowej prezentuje się zatem następująco:

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK :WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB

:WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Wszystkie testy były przeprowadzane na jakości Ultra. W przypadku kart GTX gra automatycznie wyłącza funkcje związane z Ray Tracingiem - śledzeniem promeni. Czy gra wygląda zauważalnie gorzej? Na pewno nie na pierwszy rzut oka. Cóż, “dość niskie” wymagania sprzętowe - jak na obecne czasy - mają odzwierciedlenie w wynikach. Mimo wysokich ustawień graficznych, tak naprawdę większość z testowanych kart była w stanie zapewnić płyną rozgrywkę w ponad 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości FullHD. Jedynie w przypadku GTX 1660 Super lepiej zdecydować się na obniżenie jakości detali graficznych.

Jeżeli jednak planujemy grać w wyższej rozdzielczości, poniekąd zmuszeni jesteśmy sięgnąć pod dużo droższe karty graficzne. W tym przypadku nawet 10 GB RTX 3080 nie jest w stanie utrzymać stabilnych 60 FPS. Na szczęście zawsze możemy wspomóc się Super Samplingiem. Gra obsługuje zarówno rozwiązanie od Nvidii – DLSS - jak i FSR od AMD.

I choć rozwiązanie “czerwonych” zapewnia zauważalnie większą ilość generowanych klatek, to trzeba wspomnieć, że deweloperzy zaimplementowali pierwszą wersję tej technologii. FSR 1.0 nie zapewnia najlepszej jakości generowanego obrazu. Często miałem wrażenie, że jest rozmyty, delikatnie niewyraźny, jakby za mgłą. W przypadku DLSS wszystko działało poprawnie, choć w tym przypadku również ciężko stwierdzić, z jaką wersją mamy do czynienia, ponieważ ta nie została dokładnie wskazana w opcjach gry.

Jednak musimy pamiętać, że Sons of the Forest to tytuł wydany w tak zwanym wczesnym dostępie. Twórcy planują dalej pracować na rozwojem gry, udostępniając graczom jeszcze nieskończony produkt. Pozostaje mieć zatem nadzieje, że z czasem zostanie dodana nie tylko dodatkowa zawartość czy fabuła, ale i zostaną zaimplementowane nowsze rozwiązania w postaci DLSS 3.0 czy FSR 2.2.

Co do samej gry - obecnie nie oferuje ona wiele więcej niż sama pierwsza część, tylko w ładniejszej oprawie. Nietrudno nie odnieść wrażenia, że pod kilkoma względami tytuł ten jest został nawet “okrojony”. Pierwsza część swoją popularność zawdzięczała nie tylko dzięki fabule, ale swobodzie budowania wielkich konstrukcji. Powstaje mieć nadzieje, że i z czasem Sons of the Forest dorówna pierwowzorowi. Patrząc, jaką popularnością cieszy się gra na Steam (2 miliony sprzedanych kopii pierwszego dnia), twórcy nie raczej nie mogą narzekać na brak środków na dalszy rozwój tytułu.