Sony - 1,3 mln smartfonów sprzedanych w ostatnim kwartale 2019

Sony jest głównym dostawcą sensorów do aparatów telefonów innych producentów. Jednak sprzedaż własnych smartfonów firmy okazała się lepsza, niż przypuszczano.

Z jakich telefonów kojarzymy Sony? Przede wszystkim rodziny Xperia. Producent wymieniany jest także przy najlepszych aparatach smartfonowych na rynku, do których dostarcza sensory odpowiadające za jakość zdjęć i nagrań wideo. Ale flagowym produktem marki jest obecnie konsola PlayStation 4, a nadchodząca PlayStation 5 budzi ogromne zainteresowanie. Poświęcamy jej osobny tekst, a dzisiaj tylko o telefonach producenta, który właśnie pokazał raport za ostatni kwartał 2019 roku. Jak się okazuje, sprzedał 1,3 miliona smartfonów, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym, niż w analogicznym okresie 2018 roku - wówczas było to 600 tysięcy.

Niestety, Sony nie podało dokładnych statystyk sprzedaży. W pierwszym kwartale 2020 roku spodziewa się natomiast zmniejszenia zapotrzebowania na sensory - i to aż o 20%. Powodem oczywiście koronawirus i wstrzymanie produkcji w wielu fabrykach montujących smartfony oraz ich podzespoły. PlayStation 4 zanotowało spadek sprzedaży o 27% - ale nic w tym dziwnego, ponieważ gracze już czekają na następcę tego modelu. Rok fiskalny kończy się w marcu 2020 roku i według analiz przyniesie on producentowi ogólnie 8,07 mld dolarów dochodów ze wszystkich działów.

Źródło: Reuters