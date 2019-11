Sony PlayStation 5 - dokładną datę premiery i ceny poznamy na E3 2020

Wszystko wskazuje na to, że na szczegółowe informacje o PS5 musimy jeszcze zaczekać. Wraz z premierą konsoli zadebiutuje Gran Turismo 7.

Spis treści

Niedawno świat obiegła informacja o premierze konsoli Sony PlayStation 5. Wiemy już, że Japończycy planują wprowadzić nowe PlayStation do sprzedaży przed Świętami Bożego Narodzenia w 2020 roku. Do końca przyszłego roku na półkach sklepowych powinna się pojawić nie tylko sama konsola, ale także stosowne akcesoria i gry. Informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez Sony. Wiele osób zakłada, że PlayStation 5 zostanie po raz pierwszy publicznie pokazane już 12 lutego 2020 roku podczas PlayStation Meeting 2020. Informacja ta została przekazana przez anonimowego użytkownika anglojęzycznego forum internetowego 4Chan.

Źródło: nl.letsgodigital.org

W chwili obecnej informacje te nie zostały potwierdzone, ani zdementowane przez producenta, a po Twitterze krąży zupełnie inna data.

Sony PlayStation 5 - data prezentacji, data premiery

Na Twitterze PSErebus 19 listopada 2019 roku pojawił się wpis, który przedstawia nieco informacji na temat PlayStation 5, a dokładniej daty prezentacji i wprowadzenia do sprzedaży nowej konsoli. Według PSErebus Sony Interactive Entertainment wprowadzi do sprzedaży PlayStation 5 w kilku krajach w okresie świątecznym w 2020 roku. Premiera PS5 w Ameryce Północnej ma się odbyć 20 listopada 2020 roku. Cena detaliczna konsoli szacowana jest na 499 dolarów (obecnie około 2000 zł). Tego samego dnia pojawił się drugi wpis, który informuje, że wraz z PlayStation 5 zadebiutuje ekskluzywna gra. Będzie to kolejna, siódma już odsłona wyścigów Gran Turismo.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Wcześniej w sieci krążyła informacja, która wskazywała, że premiera odbędzie się nieco później - 4 grudnia 2020 roku. Według PSErebus data ta zbiega się z rocznicą wprowadzenia do sprzedaży PlayStation, ale firmie Sony zależeć będzie na jak najszybszym wysłaniu konsol do sklepu. Wszystko to ma na celu zapewnić płynność dostaw w intensywnym okresie przedświątecznym.

Nie wiemy nic na temat autentyczności podanych informacji. Z drugiej strony PSErebus podał już datę premiery The Last of US 2, która okazała się prawdziwa. Możliwe, że również w tym przypadku tak się stanie.

Sony na targach E3 2020

Targi E3 (Electronic Entertainment Expo), które odbywają się w Los Angeles są jedną z największych imprez tego typu na świecie. To właśnie na pierwszym E3 w 1995 roku zaprezentowano pierwszą generację PlayStation od Sony, a także Sega Saturn.

Wiele osób zdziwiło się, że Sony było wielkim nieobecnym tegorocznych targów E3 2019. Oprócz edycji 2019 Sony było obecne na Electronic Entertainment Expo rokrocznie od 1995 roku. Fakt, że Sony nie pojawiło się na E3 nie oznacza, że Japończycy nie pojawią się na przyszłorocznej edycji.

Prezes Sony Interactive Entertainment - Shawn Layden powiedział w oficjalnym oświadczeniu "To, że PlayStation nie ma ma na E3 2019 nie oznacza, że nie będzie nas tam w 2020 roku."

Bardzo prawdopodobne, ze Sony nie pojawiło się na targach E3 2019, ponieważ nie miało do pokazania żadnego nowego sprzętu. Podejrzewamy, że czas i pieniądze przeznaczone zostały na szybszy rozwój PS5.

Targi E3 2020 odbędą się w dniach 9-11 czerwca 2020 roku w Los Angeles. Oczekuje się, że podczas tego wydarzenia Microsoft przedstawi więcej szczegółów na temat rozwoju konsoli Xbox Two lub nawet zaprezentuje nowe urządzenie. PSErebus informuje na swoim Twitterze, że konsola ma pojawić się w sklepach nieco wcześniej, niż PS5. Jej debiut zaplanowano na 6 listopada 2020 roku. Jeżeli ta informacja się potwierdzi to Xbox pojawi się w sklepach ponad dwa tygodnie wcześniej, niż PlayStation 5.

Źródło: nl.letsgodigital.org