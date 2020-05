Sony: "PlayStation 5 jest sto razy szybsze od PlayStation 4"

Sony postanowiło nam nieco przypomnieć o PlayStation 5. Zdaniem decydentów japońskiego producenta, PS5 będzie nawet sto razy szybsze od PS4.

Od debiutu dziewiątej generacji konsol dzieli nas już najprawdopodobniej zaledwie kilka miesięcy. W oczekiwaniu na pełną prezentację PlayStation 5, musimy zadowolić się pomniejszymi informacjami przekazywanymi nam przez Sony.

Przedstawiciele japońskiego producenta ujawnili cele, które chcą zrealizować przy okazji debiutu PS5. Przede wszystkim, celem numer jeden jest zwiększenie poczucia immersji, czyli, w dużym uproszczeniu, zanurzaniu się przez graczy w cyfrowym świecie gry. Jak inżynierzy PlayStation 5 chcą to osiągnąć? Między innymi poprzez wyższą rozdzielczość i lepszą oprawę audio-wizualną. Kluczem do osiągnięcia nowego poziomu immersji ma być jednak szybkość.

Dzięki autorskiej technologii powiązanej z dyskiem SSD, prędkości przetwarzania danych w PS5 będzie około 100 razy większa w porównaniu do PS4. Oznacza to, że wszelkie "ekrany ładowania" zostaną znacznie skrócone, a w wielu przypadkach niemal całkowicie wyeliminowane. Zdaniem Sony, w znaczący sposób wpłynie to na to, jak gracze odbierają daną produkcję i świat w niej przedstawiony.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu na możliwościami PS5 rozpływał się Tim Sweeney - CEO Epic Games, który stwierdził, że "nowe PlayStation jest lepsze od topowych high-endowych PC-tów".

Na temat PlayStation 5 wiemy już całkiem sporo, choć z chęcią zobaczylibyśmy wreszcie jak wygląda i do czego zdolna jest konsola Sony. Według licznych źródeł już w czerwcu dane nam będzie poznać sprzęt japońskiego producenta.

