Sony PlayStation 5 - możliwy tryb wieloosobowy w każdej grze

DualShock 5 po raz pierwszy może zaoferować moduł do gry wieloosobowej.

Już za rok półki sklepowe zostaną zalane przez konsole nowej generacji. Mowa oczywiście o Xbox Scarlett oraz PlayStation 5. Sony projektuje swoją konsolę i kontroler DualShock 5 tak, aby wznieść poziom rozgrywki na zupełnie nieznany poziom. W chwili obecnej wiemy już, że Japończycy przewidują 6-7 letni cykl życia produktu. Taki okres czasu to dla elektroniki wieczność. Z tego właśnie powodu PS5 będzie bardzo przyszłościowa w momencie premiery. Każda konfiguracja ma zaoferować nośnik SSD, a podzespoły będą w stanie obsłużyć rozdzielczość 8K.

Źródło: sony.com

Sony zamierza także dodać kilka funkcji, które sprawią, że gra stanie się jeszcze bardziej interaktywna i towarzyska. W głównej mierze projektanci skupiają się na grach online w trybie wieloosobowym.

Sony ma pomysł, aby zamienić gry jednoosobowe w gry dla wielu graczy.

W połowie 2018 roku do USTPO (United States Patent and Trademark Office) wpłynął patent na "Rozdzielenie wspólnych kontroli i przekazywanie kontroli w grze wideo". Patent ten został zatwierdzony w dniu 5 grudnia 2019 roku i zawiera szczegółową dokumentacje opisującą, w jaki sposób Sony zamierza zamienić gry jednoosobowe w gry wieloosobowe.

Spółka Sony Interactive Entertainment odpowiedzialna za rozwój konsoli PlayStation pracuje nad nową technologią, która pozwoli z każdej gry jednoosobowej stworzyć grę wieloosobową. Uprawnienia do sterowania przekazywane będą pomiędzy poszczególnymi kontrolerami. Całość ma działać zarówno lokalnie, jak i w chmurze i obejmować od dwóch do czterech użytkowników.

Rozwiązanie zostanie prawdopodobnie wdrożone w PlayStation 5. Konsola pojawi się na rynku przed świętami 2020.

Funkcja bazuje na możliwości podziału funkcjonalności kontrolera DualShock. Każdy gracz uzyska dostęp do wybranej części przycisków na własnym kontrolerze. Dzięki temu przykładowo grając w strzelaninę jeden gracz odpowiada za poruszanie się, drugi za kucanie i skakanie, a trzeci za strzelanie.

Podział rozgrywki pomiędzy użytkownikami ma działać w praktycznie każdej grze, która zostanie wprowadzona na konsolę PlayStation 5. Dzięki interakcji pomiędzy użytkownikami możliwe będzie osiągnięcie wspólnego celu poprzez grę zespołową.

Funkcja dostępna będzie zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Oznacza to, że użytkownicy grając w trybie z podziałem obowiązków nie muszą fizycznie znajdować się przed jedną konsolą.

Jeden z graczy jest główną postacią, która ma możliwość nadawania uprawnień innym rozgrywającym. W rozgrywce może brać udział maksymalnie czterech graczy.

Możliwe jest także stworzenie dwóch zespołów i rywalizacja pomiędzy nimi.

Idealnym przykładem gry, w której wykorzystać można by współdzielenie rozgrywki jest Beyond Two Souls. W tym tytule użytkownik samodzielnie przełącza się pomiędzy dwiema postaciami.

W chwili obecnej wiemy, że konsola PlayStation 5 z kontrolerem DualShock 5 zadebiutuje pod koniec 2020 roku. Będzie to pierwsze PlayStation wyposażone w dysk SSD oraz z obsługą monitorów o rozdzielczości 8K.

Za wydajność odpowiadać będzie zmodyfikowany procesor AMD Ryzen trzeciej generacji, który wyposażony jest w osiem rdzeni i oparty na nowej mikro architekturze Zen 2 produkowanej w 7 nm procesie technologicznym. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialny będzie niestandardowy wariant z rodziny Radeon Navi. Całość obsługiwać będzie raytracing. Japończycy potwierdzili także, że pracują nad nowym kontrolerem DualShock 5, który obsługiwać będzie haptyczne sprężenie zwrotne z adaptacyjnymi wyzwalaczami.

Źródło: nl.letsgodigital.com