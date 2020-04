Sony PlayStation 5 w pierwszym polskim sklepie wraz z ceną!

Choć do premiery PlayStation 5 zostało jeszcze sporo czasu, już można zamawiać konsolę w przedsprzedaży. Cena jest bardzo wysoka!

Konsola PlayStation 5 pojawiła się w sklepie internetowym Proshop. Początkowo wydawało się to żartem primaaprilisowym, ale widnieje tam do tej pory, więc może coś jest na rzeczy? Pod ceną produktu znajduje się informacja: Produkt sprowadzany, czas dostawy nie może zostać podany. Sama cena została ustalona na kolosalne 4 048,00 zł brutto, co daje nam 3 291,06 zł netto. Szok? Zdecydowanie. W naszym aktualizowanym na bieżąco tekście o PS5 piszemy: "Nie wiedząc dokładnie co będzie w środku, nie można dokładnie przewidzieć ile będziemy musieli zapłacić za PS5. Obecnie PlayStation 4 to koszt od 850 zł (wersja Slim) do ponad 1400 zł (w zależności od dodatków). Dlatego można założyć spokojnie, że PlayStation 5 będzie kosztować na pewno mniej, niż 2000 zł, nie ma się też co spodziewać, że mniej niż 1000 zł."

Czy możliwy jest taki skok jakościowy pomiędzy PlayStation 4 a PlayStation 5, że cena wzrośnie ponad trzykrotnie? Szczerze mówiąc - powątpiewamy. Tym bardziej, że konsola pojawiła się również w jednym z kanadyjskich sklepów, gdzie cena jest diametralnie inna - w przeliczeniu to ok. 1650 zł. Wypada zatem czekać cierpliwie, aż samo Sony nie poda nam oficjalnych informacji oraz nie ustali ceny podstawowej.