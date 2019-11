Sony PlayStation 5 - wiemy, jak wygląda kontroler DualShock 5

Japoński urząd patentowy opublikował schematy, które ukazują wygląd kontrolera do przyszłorocznego PS5.

Wszystko wskazuje na to, że pomimo znacznych zmian w konstrukcji wyglądu jednostki centralnej Sony znacznie bardziej konserwatywnie podeszło do odświeżenia kontrolera DualShock. Poza kilkoma nowymi funkcjami urządzenie wygląda praktycznie tak samo, jak gamepad dołączany do obecnie sprzedawanego PlayStation 4.

Źródło: techspot.com

Sony skrzętnie broni tajemnic na temat konsoli nowej generacji. W chwili obecnej pewnikiem jest, że urządzenie zadebiutuje na rynku przed świętami w 2020 roku. W ciągu najbliższego roku z pewnością poznamy coraz większą ilość szczegółów, które zaczynają pojawiać się w sieci. Na stronie Japońskiego Urzędu Patentowego odnaleziono schematy przedstawiające wygląd kontrolera DualShock, który dołączony będzie do PlayStation 5. Zgodnie z opublikowanymi niedawno dokumentami kontroler konsoli PlayStation 5 wygląda bardzo podobnie do obecnego na rynku od sześciu lat DualShock'a 4.

Patrząc na wykresy nie trudno dostrzec podobizny. Nowy kontroler posiada tradycyjne podwójne przyciski oraz dwa joysticki. Pomiędzy nimi umieszczono jeden przycisk. Na górze wygospodarowano nieco miejsca na płytkę dotykową, która posiada dwa dodatkowe przyciski po lewej i prawej stornie. Sama konstrukcja z uchwytami i symetrycznymi przyciskami pod kciukami jest stosowana od czasu wprowadzenia kontrolera DualShock 2 wraz z PlayStation 2.

Pomimo wielu podobieństw fani PlayStation i bardziej uważni internauci zauważą kilka zmian. Po pierwsze wydaje się, ze Sony pozbyło się świecącej listwy z góry kontrolera. Informowała ona o stanie pracy urządzenia, a także pomagała wykrywać ruch zestawowi PlayStation VR.

Rezygnacja ze świecącego paska w połączeniu z większą baterią może poskutkować dłuższym czasem pracy pomiędzy ładowaniami.

Patent przedstawia także nieco większe przyciski umieszczone na ramionach obudowy. Ten element jest dosyć kontrowersyjny. Nie wiadomo czy zmiana ta wpłynie pozytywnie na wygodę użytkowania.

Dosyć zaskakujące są dwa okrągłe elementy, które wyglądają jak podwójne gniazdo słuchawkowe. Umieszczono je w miejscu gniazda Jack w kontrolerze DualShock 4.

Warto zaznaczyć, że schematy patentowe to jedynie obrazki poglądowe, które mają pokazać, jak wyglądać będzie ostateczne urządzenie. Możliwe, że Sony zdecyduje się na zmianę wyglądu kontrolera, a ochrona patentowa ma na celu zabezpieczenie nowej elektroniki, która zostanie umieszczona w środku.

Źródło: techspot.com via Diagrams via Japan Patent Office