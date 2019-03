Sony PlayStation Classic - 280 złotych taniej na Amazonie!

Sony PlayStation Classic to Kompaktowa wersja pierwotnej konsoli PlayStation z fabrycznie zainstalowanymi 20 klasycznymi grami. Na Amazonie sprzedawana w promocji - zamiast 99,99 euro zapłacisz tylko 39,99 euro!

Propozycja ta adresowana jest nie tylko do miłośników gier retro. Konsola Sony PlayStation Classic to przypomnienie, jak wyglądał jeden z kamieni milowych w historii elektronicznej rozrywki. Konstrukcja konsoli PlayStation Classic idealnie odwzorowuje pierwowzór. Ma to samo logo, układ przycisków i opakowanie, ale jest o 45% mniejsza od modelu PlayStation z 1994 r. Tę miniaturową konsolę wyposażono w dwa przewodowe kontrolery, przewód HDMI łączący urządzenie z telewizorem oraz wirtualną kartę pamięci, na której można zapisywać przebieg poszczególnych gier.

Konsola PlayStation Classic jest dostarczana z zestawem najlepszych gier z pierwotnej wersji PlayStation. Są wśród nich: Destruction Derby, Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms, a także pierwsza odsłona kultowej dziś serii Grand Theft Auto! PlayStation Classic w sklepie internetowym to wydatek 449 złotych. W innych jej koszt nie schodzi poniżej 200 złotych. Ale dzięki Amazon możesz nabyć ją już teraz w cenie mniejszej niż 180 złotych!

Dzięki promocji cena Sony PlayStation Classic została obniżona o 60 euro (280 złotych) i w chwili obecnej znajduje się w sprzedaży za 39,99 euro, czyli ok. 175 zł! Aż żal nie skorzystać z takiej okazji, prawda?

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Amazon i kupić Sony PlayStation Classic za 39,99 euro!