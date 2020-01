Sony Playstation 5 - pierwsze zdjęcia finalnej wersji konsoli!

W internecie pojawiły się właśnie nowe zdjęcia konsoli PS5. Wszystko wskazuje na to, że tym razem widzimy ostateczną wersję konsoli, która jeszcze w tym roku pojawi się w sklepach.

Coraz bardziej zbliżamy się do premier konsol kolejnej generacji. PlayStation 5 oraz Xbox Series X mają przed nami coraz mniej tajemnic. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dowiedzieliśmy się, że konsole znowu zaoferują zmodyfikowany procesor od AMD z układem graficznym Radeon. Nowością będzie wsparcie dla raytracingu oraz obecność dysku SSD w każdej konfiguracji.

Źródło: sony.com

Już od początku roku szkolnego 2019/2020 do sieci regularnie trafiają kolejne fotografie konsoli PlayStation 5. Niestety zdjęcia te przedstawiają urządzenie w wersji deweloperskiej (Dev Kit). Konsola w takiej konfiguracji posiada bardzo futurystyczną obudowę i oferuje wiele dodatkowych funkcji zaprojektowanych pod kątem programistów, którzy tworzą już gry na PlayStation 5. Tego samego problemu nie ma w przypadku Microsoft Xbox Series X - gigant z Redmond sam pokazał, jak wyglądać będzie obudowa Xbox'a kolejnej generacji.

W repozytorium SlashLeaks pojawiło się zdjęcie, które wydaje się przedstawiać konsolę PlayStation 5 w wersji sprzedażowej. Możliwe, że jest to jeden z najnowszych prototypów, na co wskazują zdjęcia z procesu uruchamiania systemu operacyjnego. Na jednej fotografii widoczny jest wiersz poleceń. Finalnie użytkownicy konsoli PlayStation 5 nie będą w stanie dotrzeć do tekstowego interfejsu użytkownika w oprogramowaniu konsoli.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że PlayStation 5 widziane na zdjęciach jest finalnym projektem. Wygląd obudowy uchwyconego na fotografiach sprzętu jest zgodny ze stylistyką poprzednich generacji konsoli PlayStation.

Jeżeli plotki się potwierdzą nowe PS5 będzie wyglądało bardzo podobnie do PS4 Slim. Fotografie są niskiej jakości, ale można dostrzec, że urządzenie zaoferuje klasyczną, prostokątną konstrukcję znaną nam od lat.

Sony zaplanowało specjalną konferencję prasową na 29 lutego 2020 roku. W tym momencie nie wiemy jeszcze, czego dotyczyć będzie wydarzenie. Możliwe, że Japończycy oficjalnie zaprezentują PlayStation 5. Alternatywnie możemy zobaczyć również nowe smartfony Xperia.

Źródło: gizchina.com