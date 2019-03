Sony RX0 II: najmniejszy i najlżejszy na świecie aparat ultrakompaktowy klasy premium

Firma Sony ogłosiła powiększenie oferty swoich popularnych aparatów kompaktowych o najmniejszy i najlżejszy na świecie kompakt klasy premium: RX0 II (model DSC-RX0M2). Jest odporny na wodę/pyłi, uderzenie i zmiażdżenie, umożliwia wewnętrzny zapis filmów 4K, oferuje nowe rozwiązania stabilizujące obraz przy nagrywaniu filmów.

Sony RX0 II - specyfikacja

Sercem aparatu RX0 II jest 15,3-megapikselowyi, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS typu 1,0", który w połączeniu z zaawansowanym procesorem obrazu BIONZ X zapewnia lepszą reprodukcję kolorów, w tym odcieni karnacji. Dzięki wprowadzonym optymalizacjom uzyskano dużą szybkość działania i znakomitą jakość obrazu fotograficznego i filmowego w szerokim zakresie czułości ISO: od 80 do 12 800. Minimalna odległość między niewymiennym obiektywem szerokokątnym ZEISS Tessar T 24 mmiii F4,0 a fotografowanym obiektem zmniejszyła się do 20 cm, co znakomicie ułatwia robienie selfie, zdjęć przedmiotów na stole itp.

Sony RX0 II - do użytku w każdych warunkach

Model RX0 II można śmiało zabierać w miejsca, w których inny aparat nie miałby szans na przetrwanie. Urządzenie ma wymiary 59 x 40,5 x 35 mm, waży tylko 132 g i z łatwością mieści się w kieszeni. Imponująca jest jego wytrzymałość: odporność na wodę (do głębokości 10 metrów), pył, uderzenie (upadek z wysokości do 2 metrów) i zmiażdżenie (siła do 200 kg).

Sony RX0 II - filmy w 4K

Aparat RX0 II umożliwia wewnętrzny zapis filmów 4K 30p. Odczytuje wówczas wszystkie piksele matrycy, nie łącząc ich w grupy, zatem ilość rejestrowanych danych jest o 70% większa niż potrzeba do nagrania filmu 4K. Nadmiarowość ta ogranicza efekt mory oraz postrzępienie krawędzi i zapewnia wysoką jakość materiału filmowego 4K, w tym wyjątkową szczegółowość i głębię. Użytkownicy wprowadzonej niedawno aplikacji mobilnej Sony Imaging Edge mogą przesłać ten materiał do smartfona, poddać go edycji i szybko opublikować w serwisach społecznościowych.

Nowością w modelu RX0 II jest wbudowany elektroniczny stabilizator obrazu, mający zapewnić stabilny obraz filmowy nawet przy dokonywaniu nagrań z ręki. Efektywność jego działania można dodatkowo zwiększyć, eksportując materiał filmowy do smartfona lub tabletu z aplikacją „Movie Edit add-on”. Aplikacja ta wykorzystuje i przetwarza dodatkowe informacje utrwalone razem z filmem, dzięki czemu zaczyna on wyglądać tak, jak gdyby został nagrany z użyciem uchwytu typu gimbal. Kolejną nowo wprowadzoną funkcją aplikacji Sony „Movie Edit add-on” jest „inteligentne kadrowanie”. Polega ono na utrzymywaniu wybranego obiektu na środku kadru i korygowaniu deformacji w końcowym montażu. Użytkownik może również dostosować proporcje obrazu do przewidywanego zastosowania filmu.

Wśród pozostałych funkcji filmowych aparatu RX0 II warto wymienić nagrywanie w trybie Super Slow Motion, z szybkością do 1000 kl./s[xviii], reprodukcję sygnału 4K bez kompresji przez łącze HDMI oraz równoległe nagrywanie plików proxy. W urzeczywistnianiu twórczych wizji pomagają profile obrazu i krzywa S-Log2, a także funkcje kodu czasowego i bitów użytkownika.

Sony RX0 II - możliwości fotografowania

RX0 II to aparat uniwersalny, który poza funkcjami do nagrywania filmów ma również szereg właściwości ułatwiających wykonywanie zdjęć. Należy do nich migawka niwelująca zniekształcenia o minimalnym czasie otwarcia 1/32 000 s oraz tryb zdjęć seryjnych z szybkością do 16 kl./sv, w którym można utrwalić ulotną mimikę twarzy fotografowanej osoby. W porównaniu z pierwotnym modelem RX0 poprawiono reprodukcję barw: teraz odcienie karnacji mają naturalną i żywą kolorystykę, a dodatkowy efekt „gładka skóra” maskuje niewielkie niedoskonałości i zmarszczki. Wprowadzono również funkcję klasyfikacji i ochrony, a także możliwość wyświetlania serii zdjęć jako grup.

Aparat RX0 II jest wyposażony w zmodernizowaną wersję funkcji Sony Eye AF, cieszącej się olbrzymią popularnością wśród fotografów na całym świecie. Aby ułatwić wykonywanie wspaniałych portretów, poprawiono sposób jej działania, szybkość i dokładność: wystarczy wcisnąć do połowy przycisk spustu migawki, a aparat samoczynnie będzie nastawiać ostrość na oko fotografowanej osoby. Użytkownik może wskazać w menu żądane oko (lewe/prawe/automatyczny wybór) bądź przypisać funkcję wyboru oka do przycisku własnego, ułatwiając sobie skupienie się na kompozycji zdjęcia. W aparacie dostępny jest tryb nagrywania interwałowego, a z wykonanych w nim zdjęć można tworzyć znakomite animacje poklatkowe, używając programu komputerowego Sony Imaging Edge „Viewer”.

Sony RX0 II - dostępność

Aparat RX0 II w zestawie z uchwytem VCT-SGR1 i wspornikiem trafi do sprzedaży w Europie w maju 2019 r.