Sony: "Ujawnimy PS5 kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora"

Sony jest już zmęczone ciągłymi pytaniami o premierę PS5 i stwierdziło, że zaprezentuje nowy sprzęt, "gdy przyjdzie na to właściwy czas".

Sporo się ostatnio dzieje w kontekście PlayStation 5. W ciągu zaledwie kilku dni dowiedzieliśmy się, że cena konsoli będzie prawdopodobnie znacznie wyższa w dniu debiutu od PS4, a co gorsza, może ona zadebiutować dopiero w 2021 roku. Na osłodę, niemal potwierdzono, że PS5 otrzyma wsteczną kompatybilność, a już w okolicach jej premiery będziemy mogli cieszyć się takimi grami, jak Rainbow Six Siege i Outriders od polskiego studia People Can Fly.

Niedawno, dyrektor finansowy Sony - Hiroki Totoki, przyznał, że jego firma nie ustaliła jeszcze ostatecznej ceny urządzenia. Teraz ten sam pan, postanowił odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące oficjalnej prezentacji PlayStation 5. W swoim ostatnim wystąpieniu stwierdził on, że gdy nadejdzie odpowiednia pora, to ujawniony zostanie nowy produkt Sony. Choć brzmi to jak typowa PR-owa zagrywka, to pan Totoki dodał, że ciężko mu jest teraz mówić o dokładnych ramach czasowych, ale jego firma zamierza trzymać się wzorców ustalonych w przeszłości.

Jeśli dobrze to zrozumieliśmy, dyrektor finansowy sugeruje, że PS5 w okresie przedpremierowym przejdzie podobną drogę do PlayStation 4. Jeśli tak, to możliwe, że podczas zapowiadanej od tygodni, specjalnej konferencji prasowej Sony, która odbędzie się 29 lutego, poznamy wreszcie PlayStation 5. Skąd ten pomysł? Przypomnijmy tylko, że PS4 zostało oficjalnie zaprezentowane właśnie w lutym 2013 roku, a następnie, kilka miesięcy później, trafiło już do sklepów.

