Sony Vita - oficjalny koniec

Sony zadecydowało od definitywnym zakończeniu produkcji konsoli przenośnej Vita. Żegnamy ją po ośmiu latach obecności na rynku. Czy z żalem?

Czarne chmury nad Playstation Vita zbierały się już od dawna - była to jedna z najgorzej sprzedających się konsol głównych producentów w historii. Pierwsze pogłoski zapowiadały jej koniec już na 2018 roku, jednak mimo wszystko przetrwała do 2019. 31 marca zakończy się produkcja kartridży z grami, co faktycznie wyznaczy kres PS Vita. Konsola będzie jednak w sprzedaży do momentu wyczerpania zapasów magazynowych. Tych z kolei jest zapewne całkiem sporo - od momentu debiutu pod koniec 2011 roku (w Japonii, w Europie i USA był to 2012) sprzedało się zaledwie 16,1 miliona urządzeń. Konkurencja w postaci Nintendo i własny rywal - czyli PSP znalazły ponad 70 milionów odbiorców, więc mamy do czynienia z przepaścią.

PlayStation Vita była solidnym urządzeniem, jednak zdaniem ekspertów przegrała przez gwałtowny rozwój... smartfonów oraz ceny kart pamięci. Biorąc pod uwagę, że ma zaledwie 512 MB RAM, trudno się dziwić, że na co lepsze tytuły była po prostu za słaba. Owszem, w momencie debiutu pojawiło się na nią kilka ciekawych propozycji, ale potem nastąpiła wielka pustka, a wśród produkcji, które były dedykowane PS Vita, znajdowały się m.in. konwersje prostych gier smartfonowych. A w kwietniu 2015 roku aktualizacja firmware pozbawiła urządzenia takich aplikacji, jak YouTube, Mapy Google, Facebook oraz Near. I to jeszcze szybciej pociągnęło konsolę na dno.

Ale samo Sony nie może narzekać na sprzedaż ani PlayStation 4, ani PSP. Dlatego może nawet lepiej, jeśli skupi się na mniejszej ilości konsol, które w zamian za to będą mieć więcej do zaoferowania.