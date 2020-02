Sony Xperia 1.1 umożliwi nagrywanie w 8K HDR, wyciekły informacje o Xperia 9

Sony miało zaprezentować nowe modele z rodziny Xperia na targach Mobile World Congress. Targi zostały odwołane, ale do sieci trafiło kilka informacji na temat telefonów.

Sony nie za dużo mówiło o swoich nowych telefonach - wszystko miało zostać powiedziane podczas targów MCW 2020. Jak wiemy, zostały one odwołane, a producent nie zaplanował żadnego specjalnego wydarzenia, na którym by je zaprezentował. Wiemy tyle, że nowy flagowiec nosi nazwę Xperia 5 Plus, a dzisiaj do sieci trafiła informacja, że pojawi się średniak Xperia 9 z procesorem Snapdragon 765 oraz jest duża szansa na trafienie na rynek modelu Xperia 1.1.

Z przecieku wiemy, że Sony Xperia 1.1 będzie mieć taki sam zestaw obiektywów aparatu tylnego, jak w Galaxy S20+, czyli główny 12MP f/1.8, drugi 64MP f/2.0 z hybrydowym zoomem, szerokokątny 12MP f/2. oraz sensor Time of Flight 3D. Umożliwi to zapis nagrań wideo w rozdzielczości 8K HDR, czyli lepiej, niż w modelu Samsunga, gdzie mamy "zwykłe" 8K. Warto dodać, że ogólnie nagrywanie wideo HDR nie jest powszechnie spotykane. O modelu Xperia 9 mamy tylko informację o wspomnianym procesorze. Cyfra w nazwie wskazuje, że ma być modelem pośrednim pomiędzy Xperia 10 a Xperia 8.