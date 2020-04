Sony Xperia 1 II pojawi sie jeszcze w kwietniu!

Xperia 1 II została zapowiedziana przez Sony w lutym i zaplanowana na drugi kwartał b.r. Dzisiaj dowiadujemy się, że prawdopodobnie trafi na rynek jeszcze w tym miesiącu.

Sony Xperia 1 II to smartfon z wyświetlaczem OLED 6,5", który wyświetla obraz w rozdzielczości 4K i proporcjach 21:9. Jego jednostka centralna to procesor Snapdragon 865, który umożliwia mu obsługę standardu 5G, a ma do wykorzystania 8GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono pamięć UFS o pojemności 256GB. Całość działa pod kontrolą systemu Android 10. Zwracają uwagę certyfikaty IP76 oraz IP68, świadczące o odporności na kurz, pył oraz wilgoć, a także bateria o pojemności 4000 mAh, którą można ładować bezprzewodowo.

Xperia 1 II ma mieć w obudowie wejście audio 3,5 mm, którego brakowało w modelu z 2019 roku. Ma być także czytnik linii papilarnych na prawym boku. O debiucie w tym miesiącu wiemy dzięki tweetowi hiszpańskiego oddziały Sony. Przeciek informuje, że telefon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz purpurowej. Cena producenta za konfigurację 8GBRAM/256GB pamięci to 1200 euro, czyli ponad 5,4 tys. złotych. Czy pod koniec kwietnia trafi także na rynek polski - tego póki co nie wiemy.

A na razie zapraszamy do zobaczenia naszego testu flagowca Xperia 1

