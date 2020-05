Sony Xperia 1 II pozwoli grać bez wyczerpywania baterii

Sony Xperia 1 II znajduje się już w polskiej przedsprzedaży i teoretycznie powinniśmy wiedzieć wszystko na temat tego urządzenia. Jednak okazuje się, że będzie miało ono funkcję, która szczególnie ucieszy graczy.

Granie na smartfonach cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, ale nic w tym dziwnego, skoro sami producenci dostarczają rozwiązania mające dawać większy komfort zabawy. Zalicza się do nich również Sony, którego Xperia 1 II ma umożliwić granie bez przypadłości spotykanej w innych modelach - a więc szybkiego wyczerpywania baterii podczas zabawy. Niestety, te rozbudowane, pełne efektów graficznych produkcje potrafią w błyskawicznym tempie wyssać z niej zasoby energii. W przypadku nowego telefonu Sony ma ona pojemność 4000 mAh, która nie zalicza się do największych, a także wspiera szybkie ładowanie 18W. Jednak kluczem do oszczędności energii będzie funkcja H.S. Power Control. H.S. to skrót od słów Heat Suppression, czyli "tłumienie ciepła". Jest ona częścią technologii "ulepszania gier", w które wyposażono ten telefon.

Gdy H.S. Power Control jest włączone, może pobierać energię wprost z ładowarki, czyli energia nie idzie do baterii, a jest wydatkowana na bieżące potrzeby. Dlatego podczas grania akumulator nie generuje ciepła i nie nagrzewa podzespołów telefonu. Takie rozwiązanie może wpłynąć również na jego wydajność i ogólną żywotność. Jedyny minus - trzeba siedzieć z telefonem podłączonym do ładowarki. Cóż, nie jest to duża niedogodność.

Źródło: XDA Developers