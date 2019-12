Sony Xperia 1 i Xperia 5 już z Androidem 10

Sony udostępniło aktualizację oprogramowania dla swoich tegorocznych smartfonów.

Sony na rynku smartfonów obecne jest od samego początku. Starsze modele sprzedawane były jako Sony-Ericsson, a później obie firmy rozstały się i urządzenia produkowane od 2011 roku posiadają na obudowie jedynie logo japońskiego giganta technologicznego. Smartfony Xperia od lat posiadały charakterystyczny design oraz jako pierwsze cechowały się wodoodpornością. Sony zawsze dbało także o aktualizacje oprogramowania, które wprowadzane były bardzo sprawnie.

Niestety na przestrzeni ostatnich lat dział mobilny firmy Sony mocno podupadł, a statystyki gwałtownie poszybowały w dół. Rozwiązaniem problemów miały być nowe smartfony Xperia 1, Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus. Urządzenia te całkowicie zerwały z designem zapoczątkowanym przez Xperię Z. Zmieniono także nazwę, co dodatkowo ma podkreślać, że są to zupełnie nowe konstrukcje.

Niestety urządzenia z wyświetlaczami o kinowych proporcjach 21:9 nie zostały gorąco przyjęte na rynku.

Pomijając problemy z ilością sprzedanych egzemplarzy nadal nie można powiedzieć złego słowa o terminowym udostępnianiu aktualizacji. Sony właśnie rozpoczęło wdrażanie aktualizacji systemu do Androida 10. Oficjalnie system otrzyma zaledwie osiem modeli. Pierwsi posiadacze flagowych Xperii 1 oraz mniejszego modelu Xperia 5 mogą już instalować aktualizację do Androida 10.

Oprogramowanie posiada numer kompilacji 55.1.A.0.748 i posiada poprawki zabezpieczeń datowane na 1 listopada 2019 roku. Ostatni update oparty na Androidzie 9.0 Pie wprowadził poprawki z 1 października 2019 roku. Aktualizacja do Androida 10 poza wprowadzeniem nowego systemu udostępnia użytkownikom ciemny motyw oraz nowy sposób nawigacji za pomocą gestów. Ulepszono również uprawnienia, które lepiej pozwalają śledzić z czego korzystają aplikacje.

Aktualizacja jest zadziwiająco lekka i waży jedynie 725 MB. Sony rozpoczęło stopniowe wdrażanie Androida 10 zaczynając od wybranych regionów Stanów Zjednoczonych. Aktualizacja pojawiała się już także w Europie.

Po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania część użytkowników zwróciła uwagę na problemy z aplikacją telefonu i połączeniem z internetem za pomocą danych pakietowych dlatego w chwili obecnej zalecamy wstrzymać się z aktualizacją.

Kolejne sześć urządzeń, które zakwalifikowały się do aktualizacji systemu otrzymają stosowane oprogramowanie na początku przyszłego roku.

