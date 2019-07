Sony Xperia 2 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Zbieramy wszystkie informacje o nowym flagowcu od Sony, który może zadebiutować już niedługo.

Sony na rynku smartfonów i telefonów komórkowych istnieje prawie od samego początku. Pierwotnie urządzenia japońskiego producenta sprzedawane były pod marką Sony. Później doszło do połączenia się działu mobilnego z Ericssonem i telefony sprzedawane były pod marką Sony-Ericsson. Obecnie firma powróciła do dawnego nazewnictwa i od kilku lat na półkach sklepowych można znaleźć smartfony Xperia.

Sony podobnie, jak Nokia przegapiło nieco modę na smartfony. Pomimo tego, że japońscy inżynierowie dosyć szybko wprowadzili na rynek urządzenia z Androidem powoli traciły one na popularności. W chwili obecnej Xperia najlepsze czasy ma dawno za sobą, a dział mobilny przynosi straty.

Na początku 2019 roku Sony zaprezentowało nowe smartfony ze średniej półki oraz flagowca. Xperia 1 oraz Xperia 10 i większy model Xperia 10 Plus to zupełnie nowe urządzenia zaprezentowane od podstaw. Cechą charakterystyczną są ekrany o kinowych proporcjach wynoszących 21:9. Niestety, ale urządzenia w Polsce nie odniosły dużego sukcesu. Spowodowane to było znacznym opóźnieniem premiery Xperii 1, która zadebiutowała po wszystkich innych flagowcach na 2019 rok oraz jej cena startowa, która była bardzo wysoka.

Modele Xperia 10 i 10 Plus to ciekawe smartfony, ale w swojej półce cenowej posiadają słabe podzespoły, a klienci wolą sięgać po rozwiązania Xiaomi lub innych producentów, którzy mają większe doświadczenie w produkcji smartfonów kosztujących około 1500 zł.

Mimo wszystkich problemów Sony uparcie kontynuuje tradycję prezentowania flagowych urządzeń co sześć miesięcy. Xperia 1 zadebiutowała na targach MWC, więc już niedługo powinniśmy ujrzeć nowego smartfona - Xperia 2.

Przewidujemy, że urządzenie zostanie zaprezentowane na wrześniowych targach IFA. Konferencja prasowa Sony odbędzie się 5 września.

Z drugiej strony mimo prezentacji Xperia 1 na targach MWC 2019 ze względu na problemy z oprogramowaniem urządzenie trafiło do sprzedaży dopiero w czerwcu. Z tego właśnie powodu Sony może zdecydować się na prezentacje nowego modelu dopiero na targach MWC w 2020 roku. Obecny model sprzedawany jest w cenie detalicznej 3999 zł. Spodziewamy się, że Xperia 2 kosztować będzie tyle samo.

Sony Xperia 2 - nowe funkcje

Biorąc pod uwagę fakt, że premiera urządzenia jest już niedaleko zadziwiające jest, że w sieci trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o Sony Xperia 2.

Na początku lipca Pocket Now poinformował, że Sony pracuje nad dwoma smartfonami, których numery modeli to J8210 i J8010. Biorąc pod uwagę, że Xperia 1 posiada oznaczenie J8110 można domyślać się, że J8210 to właśnie Xperia 2.

Oba urządzenia mają posiadać modem sieci 5G. Jeden model ma posiadać ekran o rozdzielczości Full HD - 1920 x 1080 pikseli, a drugi model 4K - 3840 x 1644 pikseli. Również obecnie sprzedawana Xperia 1 posiada wyświetlacz 4K.

Nie wiemy jeszcze, jak wyglądać będzie nowy smartfon od Sony. W sieci nie pojawiły się jeszcze żadne potwierdzone informacje odnośnie Xperia 2.

W zależności od źródła, Xperia 2 ma posiadać trzy aparaty na tylnym panelu, ale w lewym górnym rogu, a ekran ma być mniejszy. Xperia 1 posiada ekran o przekątnej 6,5 cala. Nowe urządzenie ma zaoferować użytkownikowi wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala. Dzięki zredukowanym ramkom okalającym ekran Xperia 2 ma mieć wymiary 158 mm x 68,3 mm x 8,3 mm, dzięki czemu będzie o około 9 mm krótsza od Xperii 1.

Reszta specyfikacji wygląda typowo dla flagowca z 2019 roku. Na pokładzie znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 855, który do pomocy będzie miał 6 GB pamięci operacyjnej. Sony ma zastosować baterie o pojemności około 3000 mAh, która w przeciwieństwie do Xperii 1 ma zaoferować wsparcie dla bezprzewodowego ładowania.