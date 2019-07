Sony Xperia 2 może zadebiutować podczas targów IFA 2019

Podczas tegorocznych targów MWC (Mobile World Congress) Sony zdecydowało się na rewolucję w swoim dziale zajmującym się smartfonami i m.in. „zrestartowało” numerację swoich urządzeń. Najnowszy flagowiec producenta to zatem Xperia 1, która już niebawem może doczekać się następczyni.

Sony Xperia 1 to jeden z najciekawszy flagowców zaprezentowanych podczas targów MWC 2019 w Barcelonie. Ciepło przyjęta konstrukcja może już niebawem otrzymać swojego następcę. Do sieci trafiły pierwsze przecieki na temat Xperii 2. Lekasterzy dotarli do dokumentów, w których pojawiają się urządzenia o nazwach kodowych J8010 i J8210. Pod jedną z tych nazw może kryć się Xperia 2, warto bowiem przypomnieć, że Xperia 1 nosiła nazwę kodową J8110.

Na temat specyfikacji urządzeń na razie nie wiadomo zbyt wiele, z dokumentów, do których dotarli leaksterzy wynika, że J8010 otrzyma ekran o rozdzielczości 3840 x 1644, natomiast J8210 będzie mógł się pochwalić wyświetlaczem o rozdzielczości 1920 x 1080 w proporcjach 16:9. Co ciekawe, obydwa modele mają otrzymać również modemy 5G.

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnych informacji na temat Xperii 2? Tego niestety nie wiemy, ale idealnym miejscem do ogłoszenia nowych flagowców wydają się być targi IFA w Berlinie, które odbędą się na początku września (6-11 września).

