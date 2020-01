Sony Xperia 5 Plus - nadchodzący flagowiec z imponującym aparatem głównym

Podczas targów MWC 2020 poznamy nowego flagowca Sony. Możliwe, że będzie to Xperia 5 Plus, której aparat główny może zainteresować najbardziej wymagających sympatyków fotografii.

Choć Sony potwierdziło już, że podczas zbliżających się targów MWC w Barcelonie (24 - 27 luty) pokaże swoje nowe smartfony, to wciąż nie wiemy, o które dokładnie modele chodzi. Spekulacji na ten temat jest naprawdę sporo, najczęściej wymienia się smartfony Sony Xperia 0, Xperia 3 oraz Xperia 5 Plus (często nazywana również Xperią 1.1, choć może to być również zupełnie inna konstrukcja).

Największym pewniakiem do debiutu w Barcelonie wydaje się być jednak Xperia 5 Plus, o której z każdym dniem nowego roku wiemy coraz więcej. Na początku stycznia do sieci trafiły pierwsze zdjęcia urządzenia, wówczas dowiedzieliśmy się również, że sprzęt ten napędzany będzie przez procesor Snapdragon 865, co oznacza, że na jego pokładzie znajdzie się również modem 5G - X55.

Dzisiaj z kolei poznaliśmy szczegóły dotyczące specyfikacji aparatu głównego, który otrzyma Xperia 5 Plus. Według najnowszych rewelacji, smartfon otrzyma aż 5 obiektywów. Matryca głównego obiektywu będzie mogła się pochwalić rozdzielczością wynoszącą aż 64 Mpix, towarzyszą jej dwa "oczka" o rozdzielczości 12 Mpix każde, 2 Mpix sensor ToF 3D oraz obiektyw w stylu peryskopu, który prawdopodobnie zapewni 5-krotny zoom optyczny.

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, to Sony z pewnością przykuje tym modelem uwagę sympatyków fotografii.

źródło: gsmarena.com/androidnext.info